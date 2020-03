Veronica Ursida e Andrea/ Uomini e Donne: “mi sono sentita sua madre”

La conoscenza tra Veronica Ursida e Andrea non continuerà. Nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, la dama si accomoderà al centro dello studio per un confronto con Andrea, il cavaliere che, colpito dalla sua bellezza, ha chiamato la redazione per conoscerla. Dopo il primo incontro, nonostante Andrea sia più giovane di lei di qualche anno, Veronica ha accettato di conoscerlo. Tuttavia, pur apprezzando l’eleganza, i modi di fare gentili ed educati di Andrea, Veronica ha capito di non poter avere una storia con lui. Nella puntata in onda alle 14.45 su canale 5, la dama romana ammetterà di avere molti dubbi su Andrea che non ha le caratteristiche che lei cerca in un uomo. Essendo mamma di un bambino, la Ursida sogna un uomo che la protegga, cosa che, a quanto pare, non è accaduta con Andrea.

VERONICA URSIDA CHIUDE CON ANDREA: “MI SONO SENTITA MAMMA”

Andrea non è l’uomo che Veronica Ursida sogna di avere al suo fianco e pur con tatto, la dama del trono over di Uomini e donne, nella puntata odierna del dating show di canale 5, racconterà ciò che realmente pensa di Andrea. “Non ti voglio offendere e prendila con le pinze questa cosa, ma mi sono sentita un po’ mamma”, dirà Veronica cercando di non ferire il cavaliere che incasserà il colpo e accetterà la decisione della dama lasciando trasparire, tuttavia, la propria delusione per l’accaduto. Andrea, tuttavia, potrebbe consolarsi con Valentina Autiero che, dopo aver chiuso la conoscenza con i suoi pretendenti, ammetterà di volerlo conoscere e di essere rimasta colpita dal suo essere un bravo ragazzo.

