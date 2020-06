Veronica Ursida e Roberta Di Padua, lite a Uomini e Donne/ La De Filippi le bacchetta

Pubblicità

Scintille nella puntata odierna di Uomini e Donne tra due dame, protagoniste indiscusse della trasmissione. Tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua, infatti, voleranno parole forti. Le due dame, dopo essere state rivali per Armando Incarnato con cui Roberta è uscita poco volte, si sono ritrovate l’una contro l’altra per Giovanni. Quest’ultimo, in seguito ad una breve conoscenza con entrambe, ha deciso di uscire solo con Veronica Ursida da cui è molto preso e con la quale spera di poter lasciare lo studio del dating show. Nell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, dopo il confronto tra Veronica e Giovanni, Maria De Filippi darà la parola a Roberta Di Padua che, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Veronica, si scaglierà contro la dama bionda.

VERONICA URSIDA E ROBERTA DI PADUA, SCONTRO A UOMINI E DONNE

Veronica Ursida e Roberta Di Padua non riescono a trovare un punto d’incontro. Durante il confronto con Giovanni, Roberta attaccherà Veronica ammettendo di non credere affatto alle sue parole. “Non le credo“, dirà Roberta. “Tu non credi a niente, poi dovrò parlare io”, replicherà Veronica. “Parla, ma poi parlerò io“, aggiungerà ancora Roberta. Di fronte al duro scambio di accuse tra Veronica e Roberta, Maria De Filippi deciderà ‘intervenire esortando le due dame a venirsi incontro mostrando un po’ di solidarietà femminile. “Un po’ di solidarietà femminile invece che uccidervi“, saranno le parole della conduttrice che Veronica deciderà di raccogliere. Cosa farà, invece, Roberta? Deporrà le arme o continuerà la sua battaglia contro la Ursida?



