Versailles, XFactor 2021/ Autotune e Grunge non compatibili, Luca Biscese la rischio eliminazione?

Luca Biscese, in arte Versailles, è un cantante e cantautore di 24 anni che viene dalla provincia di Potenza concorrente di X Factor 2021. Si è avvicinato alla musica appena tredicenne entrando nella banda del suo paese d’origine e dopo aver vissuto la musica controvoglia cambia il suo rapporto con questa scoprendo nuove sonorità e imparando a suonare la chitarra elettrica.

Versailles ha stupito i giudici di X Factor 2021 grazie alla sua capacità di unire le sonorità rock tracce di grunge, rap e trap facendo ricredere Hell Raton che dopo aver giudicato la sua prima esibizione debole, ha deciso di inserirlo all’interno del suo roster. Il suo nome d’arte, Versailles, nasce dalla voglia di dare una nuova impronta alla musica italiana così come il Re Sole aveva fortemente voluto una costruzione nuova in suo onore, costruendo la celebre reggia.

Versailles a X Factor 2021 mischia grunge e autotune con alcune critiche dagli ascoltatori

Durante il primo live di X Factor 2021, Versailles ha riproposto l’inedito che aveva già fatto sentire durante le selezioni: Truman Show. Questa canzone, come racconta lo stesso Versailles, prende spunto dal celebre film per parlare del rapporto di oggi tra la popolazione e i social network che diventano i principali mezzi per condividere la propria vita e rendere reale un’esperienza. La sua performance ha convinto a metà il tavolo dei giudici che hanno trovato un po’ troppi riferimenti e citazioni a un certo genere musicale anche se sono curiosi di approfondire il suo stile innovativo.

Il pubblico votante ha parzialmente confermato le impressioni dei giudici inserendo Versailles nella lista dei concorrenti meno votati della seconda manche che portano il ragazzo a rischio eliminazione durante la seconda serata dei live. I commenti social sono contrastanti: tra chi ama la contaminazione dei generi musicali e chi non trova convincente il suo stile musicale per via della commistione dello stile grunge con l’autotune, ritenuti incompatibili. Durante la seconda puntata di X Factor 2021 Versailles avrà modo di far ricredere il pubblico con l’interpretazione di Fantasma dei Linea 77.



