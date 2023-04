Verso Milan Napoli/ Savicevic: “Il Diavolo può farcela, in Champions League conta…”

VERSO MILAN NAPOLI: IL PENSIERO DI DEJAN SAVICEVIC

Milan Napoli si avvicina: l’emozionante quarto di finale di Champions League è dietro l’angolo, anticipato dalla partita di campionato che avrebbe potuto lanciare i partenopei verso lo scudetto e invece ha dato certezze ai rossoneri, passati al Diego Armando Maradona con un inequivocabile 4-0. Di Milan Napoli ha parlato anche Dejan Savicevic, intervistato da La Gazzetta dello Sport: il Genio montenegrino ovviamente ha letto il doppio incrocio di Champions League dal punto di vista rossonero, perché da grande ex è chiaro da che parte sarà il suo tifo. Lui che la Champions League l’ha vinta, con i colori rossoneri e da straordinario protagonista nella finale di Atene contro il Barcellona, è convinto che “il Milan possa passare, ogni partita ha la sua storia e penso che i rossoneri abbiano tutto per andare in semifinale”.

Biagio e Lina, genitori Cristina Scuccia/ Padre morto nel 2021, la madre "orgogliosa"

Naturalmente Savicevic sa bene che queste sfide possono essere determinate da tanti fattori, e anche lui riconosce che non si può mai dire: non a caso ha parlato di elementi che in Champions League tolgono certezze: un calcio d’angolo, un palo, magari qualche espulsione e gli infortuni. A proposito: Savicevic ha detto che “se Osimhehn ci sarà a San Siro tante cose cambieranno”, riferimento all’assenza dell’attaccante nigeriano la scorsa domenica che, anche se non può spiegare del tutto il tracollo del Napoli, certamente ha condizionato la prestazione della capolista di Serie A.

Cristina Scuccia, perché non è più suora/ "Fidanzato? Ci sarà tempo"

MILAN NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE: COME ANDRÀ?

“Il Napoli è una grande squadra, ma non grandissima: è battibile dal Milan”. Questo il pensiero di Dejan Savicevic, sul quale vale la pena fare una riflessione. Nei giorni scorsi, dopo la disfatta partenopea al Maradona, alcune voci hanno sostenuto che il Napoli abbia “sacrificato” la partita meno importante (visto l’enorme divario in classifica) per “nascondersi”, non giocando tutte le carte in modo da dare una sorta di rassicurazione al Milan, come a provare a far abbassare la guardia alla squadra di Stefano Pioli. Certamente nessuno scende mai in campo per perdere e, letta nell’altro senso, una vittoria del Napoli avrebbe potuto definitivamente affondare il Milan anche dal punto di vista psicologico, oltre che dare ancora più certezze in ottica scudetto.

Fabrizio Rondolino, chi è/ Il giornalista sposato con Simona Ercolani

Non sappiamo chiaramente come possa esser andata veramente, ma certamente questa Milan Napoli sarà una sorta di partita a scacchi in cui davvero il primo episodio andato in scena in campionato potrebbe aver rappresentato una sorta di apertura bluff. Manca poco, poi scopriremo come andranno le cose nel doppio confronto di Champions League: non solo i tifosi di Milan e Napoli, ma tutti gli italiani assisteranno con vivo interesse per scoprire quale delle due squadre andrà in semifinale a rappresentare il nostro movimento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA