Avversaria Napoli/ Sorteggio quarti Champions League: i derby o Benfica ipotesi ok

AVVERSARIA DEL NAPOLI NEI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE: IL DOMINIO CON L’EINTRACHT FA SOGNARE…

Quale sarà l’avversaria del Napoli nei quarti di Champions League? Ancora un pochino di pazienza per i tifosi partenopei, che riceveranno la risposta a questa domanda naturalmente dal sorteggio di oggi a Nyon, il Napoli intanto però può già festeggiare un traguardo che si può davvero definire storico, dal momento che si tratterà della prima apparizione in assoluto del Napoli nei quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League, impresa che non era mai riuscita nemmeno negli anni di un certo Diego Armando Maradona, che pure avevano portato la Coppa Uefa 1989, finora unico titolo internazionale nella bacheca partenopea.

Tornando al presente, in questa stagione il Napoli di Luciano Spalletti sta impressionando tutti anche in Champions League: prima un girone superbo, vinto davanti al Liverpool con trionfo al San Paolo e vittorie nettissime nelle quattro partite contro Ajax e Glasgow Rangers, poi il dominio anche negli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte, con la squadra tedesca travolta sia all’andata in Germania sia al ritorno a Fuorigrotta per scrivere questa pagina di storia. Di conseguenza, ecco perché è davvero grande l’attesa per scoprire quale potrebbe essere l’avversaria del Napoli nei quarti di Champions League.

QUALE AVVERSARIA PER IL NAPOLI? QUARTI CHAMPIONS LEAGUE

Adesso finalmente è giunto il momento di elencare i nomi delle sette squadre tra le quali uscirà l’avversaria del Napoli nei quarti di Champions League: si tratta di Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan e Real Madrid, dovendo naturalmente considerare che non vi sono più vincoli di alcun genere nel regolamento. Ecco allora che forse proprio i due derby contro Inter o Milan sarebbero gli abbinamenti migliori, considerata la superiorità dimostrata in campionato, sebbene i nerazzurri a San Siro abbiano sconfitto i partenopei. Potrebbe essere affascinante come avversaria del Napoli nei quarti di Champions League anche un incrocio con il Benfica, altra squadra in enorme crescita e con un gioco splendido, ma comunque sfida non impossibile per il Napoli.

Salendo un altro gradino, ecco il Chelsea che naturalmente ha molta più esperienza internazionale e abitudine a certe sfide, ma se si pensa alle difficoltà avute dai londinesi nel corso di questa stagione ecco che come squadra avversaria per il Napoli nei quarti di champions potrebbe anche essere gradito. Infine restano i tre colossi Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid, che naturalmente sono le tre possibili avversarie da evitare ad ogni costo per il Napoli, che in termini di qualità potrebbe lottare anche con queste, ma naturalmente sarebbe auspicabile incrociarle più avanti. Infatti è già bello sognare vette che da sempre erano proibite per i desideri internazionali del Napoli, poi sarà l’urna di Nyon a dare il suo verdetto…











