VFC Venezia: “Dagospia, titolo becero su Agata Centasso”/ La ragazza: “Pessimo gusto”

Polemica fra il VFC Venezia calcio e il noto portale Dagospia. Tutta colpa, secondo la società calcistica veneziana, di un titolo ritenuto eccessivo e che lo stesso sito di Roberto D’Agostino ha dedicato alla calciatrice della società, Agata Isabella Centasso. Oltre che una brava giocatrice la ragazza è anche splendida, ma la stessa è stata introdotta dal sito web con il titolo “Una fi*a di mediano”. Quindi si legge ancora: “Non dite più che il calcio femminile non è interessante – tutti pazzi per la bombastica Agata Isabella centasso, la giocatrice di serie c del Venezia che non perde occasione per inondare i social di foto con i suoi “palloni d’oro” in bella vista, accompagnate dalla solita frase motivazionale finta”.

E ancora: “Classe 1990, di ruolo è una mediana vecchio stile, tutta grinta e fisicità, tanto da essere soprannominata ‘la belva’”. Inizialmente era stata la stessa giocatrice a replicare, e attraverso tweet aveva ringraziato dell’attenzione per poi aggiungere: “Vi ringrazio ma perdonatemi una piccola riflessione. Il passaggio [.. con i suoi “palloni d’oro” in bella vista] è piuttosto infelice e di pessimo gusto”.

VFC VENEZIA VS DAGOSPIA PER TITOLO SULLA CENTASSO: “SENZA RISPETTO”

Quindi è arrivato anche il reclamo della stessa società di calcio veneziana che ha invitato, sempre attraverso Twitter “a modificare immediatamente il titolo dell’articolo in questione”. La squadra di Serie C femminile ha aggiunto: “È una scelta editoriale becera che denota una grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra atleta e, naturalmente, della figura femminile”.

Al momento non è cambiato nulla sul portale Dagospia e probabilmente non cambierà, fatto sta che Agata Isabella Centasso, oltre ad essere uno dei punti di forza del Venezia, risulta essere un personaggio molto social, con più di 10mila follower sulla sua pagina Twitter, mentre su Instagram i seguaci sono al momento leggermente di più, 14mila circa, ma in rapida ascesa.

