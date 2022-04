Victoria Cabello, Mariacarla Boscono, le ex di Barù Gaetani/ Ora qualcosa è cambiato

Pur avendo iniziato il suo percorso nella Casa a reality ormai iniziato, Barù Gaetani è entrato nel cuore del pubblico ed è riuscito ad arrivare fino alla finalissima del “Grande Fratello Vip“. Di lui sono piaciuti soprattutto il suo atteggiamento scanzonato e la capacità di non prendersi troppo sul serio, indispensabili in un’esperienza come questa. In merito alla sua vita privata, però, si sa davvero poco e lui stesso non ama parlarne.

Barù Gaetani e Jessica Selassiè, si frequentano? In che rapporti sono ora?/ Una frase sibillina...

A essersi invaghita di lui c’era anche una delle sue compagne di avventura, la vincitrice del programma Jessica Selassiè, anche se per ora i due sembra siano legati esclusivamente da un’amicizia. Chi ha maggiore memoria, però, non può non ricordare alcune donne che sono state sorprese al suo fianco e a cui lui è stato legato.

Elisa: mamma, donna e artista straordinaria/ Dalla svolta green al "no" alla guerra

Chi sono le ex fidanzate di Barù Gaetani? Alcune sono davvero famosissime

Una delle storie d’amore più importanti vissute da Barù è stata quella con Victoria Cabello, a cui si è legato nel 2013. L’ex volto di MTV conserva comunque un bel ricordo di quel legame, nonostante tra loro sia finita da tempo: “Non so se sia il mio fidanzato, non me l’ha mai chiesto. Comunque ci frequentiamo e non è che giochiamo a Risiko quando ci vediamo, ovviamente. Però non lo so, stiamo capendo” – aveva detto a Daria Bignardi, ospite de ‘Le Invasioni Barbariche’.

Simona Marrazzo, chi è la fidanzata di Dario Brunori Sas/ Uniti nella vita e nel lavoro

Più recentemente, invece, il nipote di Costantino della Gherardesca ha avuto un flirt con la modella Maria Carla Boscono, che aveva parlato benissimo di lui: “Sono innamorata di un uomo straordinario di cui non posso dire il nome, però non è difficile da trovare” – aveva detto lei qualche tempo fa in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Ora, però, la situazione sembra essere cambiata e lui non esclude niente nella sua vita da qui in avanti: “Oggi sono fluido. Prendo quello che viene. Se sono serio? No, nel senso che mi piace l’anima delle persone” – sono state le sue parole.













© RIPRODUZIONE RISERVATA