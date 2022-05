Victoria De Angelis è fidanzata?/ “Libera di vivere sfaccettature diverse dell’amore”

Victoria De Angelis ha un ragazzo o una ragazza? La bassista dei Maneskin ha confermato di essere bisessuale e libera di amare chi vuole. Una scoperta che la giovanissima ha vissuto inizialmente anche con qualche piccola difficoltà. Tutto è iniziato quando ha cominciato a percepire di provare un sentimento per una donna. Dalle pagine di Vanity Fair ha confessato la sua scoperta: “una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

Una confessione onesta e sincera quella della bassista dei Maneskin passata dal palcoscenico di X Factor alla passerella del Festival di Cannes dove la band romana ha partecipato per presentare il singolo colonna sonora del film “Elvis”. La bassista, stando alle indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, dovrebbe essere legata ad una donna. L’indiscrezione è trapelata alle pagine del settimanale Gente che ha paparazzato la bella Victoria in atteggiamenti intimi con una ragazza. E’ la fidanzata oppure le due sono solo amiche?

Victoria De Angelis dei Maneskin: “essere eterosessuali è la norma per la società”

Victoria De Angelis dei Maneskin è l’emblema della libertà. Sopra e lontano da un palcoscenico, la bassista dei Maneskin è un vulcano di forza ed energia e non si ferma davanti a nessuno. Il suo essere libera traspare in ogni cosa che fa e dice; anche quando dalle pagine di Vanity Fair ha ammesso di essere bisessuale, l’ha fatto con parole semplici, ma dirette.

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa” – ha confessato la bassista dei Maneskin che ha anche fatto una riflessione sulla società odierna: “essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore”.

