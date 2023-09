Victoria De Angelis richiestissima come dj: previste oltre 10 date/ Damiano David incontra i fan e…

Victoria De Angelis: oltre ai Maneskin, anche una carriera da dj

Cresciuta con la musica, Victoria De Angelis ha cominciato a suonare il basso quando era solo una bambina non immaginando che quello strumento musicale le avrebbe totalmente cambiato la vita. L’incontro e l’amicizia con Thomas Raggi e Damiano David prima e con Ethan Torchio poi ha dato il via al sogno Maneskin che l’ha portata a suonare in tutto il mondo. Dopo aver pubblicato il nuovo singolo Honey, i Maneskin hanno ufficialmente dato il via al tour mondiale. Date sold out, dall’Australia al Giappone e un successo che diventa sempre più grande per quattro artisti che sono ancora giovanissima.

Per Victoria De Angelis, però, non ci sono solo i Maneskin. La bassista, infatti, ama anche stare dietro una consolle e, come dj, sfoggia le sue qualità in compagnia degli amici. Tuttavia, come riporta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 6 settembre, Victoria è anche richiestissima come dj e, dopo il tour, sarebbero previste per lei 100 date.

Damiano David e l’incontro con i fan

Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 6 settembre, pubblica anche le foto di Damiano David che, a Roma, in un momento di pausa, esce dallo studio di registrazione per andare a prendere delle pizze per i tecnici. Tornando, però, incontra i fan tra i quali anche tantissimi bambini accompagnati dai genitori.

Una, in particolare, gli regala un disegno e la reazione del frontman è tenerissima. Sempre molto disponibile, così come Victoria, Ethan e Thomas, Damiano dedica del tempo ai fan, anche a quelli che incontra casualmente per le strade di Roma.

