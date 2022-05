Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Giulia De Lellis mollata per lei?

Victoria Stella Doritou, il primo incontro con Irama

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama: dal primo incontro a Parigi al grande amore. La coppia è fidanzata oramai da diversi anni e non si nascondono più. Il cantautore, vincitore di Amici di Maria De Filippi, è felice e sereno al fianco della bellissima modella conosciuta per caso a Parigi. Un incontro “molto romantico, quasi da film” quello tra i due come ha raccontato lo stesso Irama. Il rapporto tra i due prosegue alla grande 2019 ed è stato rafforzato ancora di più durante il lockdown visto che la coppia si è ritrovata, per forza di cose, a convivere. Proprio durante la convivenza la coppia ha avuto modo di mettere alla prova il loro sentimento rendendosi conto di essere davvero fatti l’uno per l’altra.

Gianluca Grignani vs bodyshaming e voci lite con Irama a Sanremo/ "Io gonfio? Caz*i loro, mi sono rotto!"

Irama è innamoratissimo di Victoria e in diverse occasioni i due publicano sui social scatti di vita privata e quotidiana che fanno impazzire i fan. L’incontro con Victoria, stando ad alcune voci, sarebbe stato determinante nella fine del rapporto tra Irama e Giulia De Lellis

Chi è Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama

Ma chi è Victoria Stella Doritou? Classe 1997, Victoria è nata a Limisso nell’isola di Cipro. Sin da piccolissima si appassiona al mondo della danza e della moda. Ad un certo punto decide di lasciare Limisso per trasferirsi in Ungheria dove ha studiato, pur inseguendo sempre il sogno di lavorare nel mondo della moda. Un sogno che è diventato realtà, visto che ad un certo punto della sua vita ha deciso di mollare tutto e di dedicarsi al mondo della moda sfilando per diversi brand di moda ed entrando in Italia nell’agenzia Indipendent Model Management.

Battiti live, il viaggio della musica/ Pagelle 2a serata: Con Aka7even, Elodie e Irama è estate

Il nome di Victoria Stella diventa improvvisamente popolare per via di una frequentazione con Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Una storia durata pochissimo e conclusasi nel 2018. Successivamente è stata legata ad un rapper poi l’incontro con Irama.

LEGGI ANCHE:

IRAMA, BATTITI LIVE MSC/ "Ho lavorato sul disco per almeno 2 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA