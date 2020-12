Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Lui: “sto meglio con una donna a fianco”

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama. La bellissima influencer da diverso tempo è la nuova fiamma del cantautore vincitore di Amici di Maria De Filippi pronto a calciare per la seconda volta il palcoscenico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un amore che prosegue a gonfie vele quello tra Irama e Victoria che in passato ha vissuto una storia d’amore con Andre Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’amore tra i due è però naufragato e dopo diverso tempo Victoria ha incontrato Irama con cui fa coppia fissa da diverso tempo. Ma chi è questa bellissima modella e influencer di origini cipriote? Classe 1997, Victoria è nata il 26 novembre a Limisso, proprio sull’isola di Cipro. Sin da bambina si è appassionata al mondo della danza; una passione che l’ha spinta a studiare danza classica presso diverse scuole in Ungheria tra cui il Magyar Tancmuveszeti Egyetem.

Victoria Stella Doritou

Anni di studio importanti per Victoria Stella Doritou che l’hanno formata come donna, ma dopo aver conseguito il diploma, Victoria ha deciso di cambiare rotta visto che si è lanciata nel mondo della moda. Non è dato sapere cosa sia cambiato nella sua vita e nei suoi sogni, ma sta di fatto che Victoria ha deciso di dedicarsi al mondo della moda. Una carriera che l’ha portata a sfilare in passerella per diversi brand di moda e al momento è uno dei volti della agenzia Indipendent Model Management. Su di lei si conoscono davvero pochissime informazioni; tra le poche possiamo dirvi che parla perfettamente tre lingue: inglese, greco e ungherese. L’incontro con Victoria ha sicuramente migliorato la vita di Irama reduce dalla storia d’amore con Giulia De Lellis. Il cantante ospite di Verissimo da Silvia Toffanin non ha nascosto che l’incontro con Victoria gli ha cambiato la vita: “sto meglio con una donna a fianco. Ledonne ci aiutano molto: senza le donne io sarei un casino, sin dalla mia nascita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA