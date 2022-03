Video/ Ajax Benfica (0-1) gol e highlights: Darwin Nunez regala i quarti di finale

A sorpresa il Benfica vince in casa dell’Ajax nel ritorno degli ottavi di Champions League grazie alla rete siglata da Darwin Nunez nella ripresa, momento di spicco nel video Ajax Benfica 0-1. La gara di andata era terminata sul due a due e gli olandesi erano favoriti per il passaggio del turno. Andiamo a ripercorrere le emozioni del match. Tadic in area per Antony che di testa non trova la porta. Haller! La sblocca l’Ajax dopo appena sei minuti di gara! Tadic pesca il compagno di squadra che la mette in porta, ma il direttore di gara segnala una posizione di fuorigioco. Alvarez ci prova di testa ma non trova la porta.

Probabili formazioni Lille Chelsea/ Quote, tante scelte per Tuchel (Champions League)

Ajax che continua ad attaccare, Benfica che sembra puntare sul contropiede. Ancora olandesi pericolosi da calcio d’angolo, Alvarez di testa non trova la porta per un soffio. Siamo intanto giunti al ventesimo minuto di gara e siamo sempre sullo zero a zero. Ci prova Antony, chiude tutto Vertonghen. Tadic prova a servire Haller che viene però chiuso. Tadic per Berghius che spreca da ottima posizione. Gravenberch si mette in proprio e salta tre avversari, con il destro trova la grande parata di Vlachodimos. Benfica che prova a partire in contropiede, Onana para senza problemi il cross. Lisandro Martinez calcia da fuori area e per poco non trova il bersaglio grosso! Termina la prima frazione sullo zero a zero, meglio l’Ajax del Benfica. Termina la prima frazione sullo zero a zero. CLICCA QUI PER IL VIDEO AJAX BENFICA (0-1)

Probabili formazioni Juventus Villarreal/ Quote, Allegri punta su Chiellini e Dybala?

VIDEO AJAX BENFICA: SECONDO TEMPO

Tadic, dal limite dell’area, con una grande giocata sfiora di un soffio l’incrocio dei pali. Tadic per Haller che di testa non trova la porta, continua ad attaccare l’Ajax. Benfica ad un passo dal gol con Vertonghen che sul secondo palo colpisce male. Colpo di testa di Antony in area, palla che sfiora l’incrocio, Ajax ad un passo dal vantaggio. Siamo giunti all’ora di gioco, il match non si sblocca, con questo risultato si andrebbe ai tempi supplementari. Nunez gela l’Ajax! Grimaldo la mette in mezzo da punizione, di testa il centravanti anticipa Onana e porta avanti il Benfica a dieci minuti dalla fine. Ajax che sta attaccando a testa bassa per provare a portare il match ai supplementari. Benfica che difende compatto il prezioso vantaggio. Sono ben sette i minuti di recupero. Blind si prende il giallo per proteste. Termina il match! Il Benfica vola ai quarti di finale di Champions League grazie a Darwin Nunez.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: Atletico Madrid-Benfica, quarti!

IL TABELLINO

Marcatori: 32′ st Nunez (B)

AJAX: Onana; Mazraoui, Timber (dal 51′ st Kudus), Martinez, Blind; Alvarez (dal 37′ st Brobbly), Berghuis (dal 37′ st Klaassen), Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

BENFICA: Vlachodimos; Gilberto (dal 45′ st Lazaro), Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt (1′ st Meite), Everton (dal 26′ st Yaremchuk); Gonçalo Ramos (dal 45′ st Bernardo), Nuñez (dal 36′ st Goncalves).



© RIPRODUZIONE RISERVATA