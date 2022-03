Diretta Ajax Benfica/ Streaming video tv: lancieri favoriti, Champions League

DIRETTA AJAX BENFICA: TUTTO FACILE PER GLI OLANDESI?

Ajax Benfica, in diretta dallo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam alle ore 21.00 di questa sera, martedì 15 marzo 2022, sarà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che ci dirà tutta la verità su una sfida al momento in perfetto equilibrio a causa del pareggio per 2-2 nella partita d’andata di tre settimane fa. Una precisazione è doverosa: l’abolizione della regola sul gol in trasferta da questa stagione annulla il vantaggio che avrebbe potuto avere l’Ajax da un pareggio con gol in trasferta, quindi chi vincerà stasera passerà il turno, mentre in caso di pareggio con qualsiasi punteggio si andrà ai supplementari.

DIRETTA/ Benfica Ajax (risultato finale 2-2): pareggia Yaremchuk!

La diretta di Ajax Benfica dovrebbe vedere comunque favoriti i lancieri olandesi, che nella fase a gironi hanno fatto meraviglie e hanno avuto in “premio” un sorteggio abbordabile (ricordiamo che alla prima estrazione avevano pescato l’Inter), ma d’altronde lo stesso discorso potrebbe valere per il Benfica, perché l’Ajax è un abbinamento meno “impossibile” per i lusitani rispetto a tante altre prime dei gironi. Attenzione dunque a una partita stuzzicante, perché arrivare ai quarti di Champions League sarà davvero un colpaccio per chi riuscirà ad avere la meglio in Ajax Benfica…

DIRETTA/ Benfica Dinamo Kiev (risultato finale 2-0): lusitani agli ottavi!

DIRETTA AJAX BENFICA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Benfica sarà visibile su Sky Sport Football (canale numero 203 del satellite) e Sky Sport 253, oppure su Infinity + tramite l’applicazione dedicata, in questo caso naturalmente parliamo più correttamente di una diretta streaming video, che sarà garantita anche per gli abbonati alla televisione satellitare tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX BENFICA

Nelle probabili formazioni di Ajax Benfica, l’allenatore di casa Ten Hag sceglierà il modulo 4-3-3 con il tridente, che è un punto di forza dei lancieri: Antony e Tadic saranno i due esterni offensivi a supporto del centravanti e bomber Haller. A centrocampo ci sarà Edson Álvarez in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Berghuis e Gravenberch. In difesa c’è ancora un dubbio legato a Mazraoui, dunque schieriamo da destra a sinistra Rensch, Schuurs, Martínez e Blind nella retroguardia a quattro davanti al portiere Onana.

Diretta/ Besiktas Ajax (risultato finale 1-2) video: decide la doppietta di Haller

Sulla sponda portoghese, ecco un modulo 4-4-2 per mister Verissimo, che però ha ancora qualche dubbio: la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Núñez e Gonçalo Ramos, con Yaremchuk in panchina. Da verificare la posizione di Rafa Silva, esterno destro oppure avanzato sulla trequarti e in questo caso ci sarebbe un 4-2-3-1. L’altro esterno sarà a sinistra Everton, mentre i due centrocampisti centrali saranno Weigl e Taarabt. Infine, per quanto riguarda la retroguardia a quattro, ecco la coppia di centrali Otamendi-Vertonghen davanti alla porta di Vlachodimos, con Gilberto terzino destro e Grimaldi sulla corsia di sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta: l Ajax Benfica in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti, il segno 1 è infatti proposto a 1,40 mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio per il segno X e fino a ben 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere il Benfica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA