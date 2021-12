Video/ Ajax Sporting (4-2): highlights e gol. Tabata non basta, lusitani KO

VIDEO AJAX-SPORTING LISBONA (4-2) : LA SINTESI

All’Amsterdam Arena l’Ajax supera lo Sporting Lisbona per 4 a 2. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Ten Hag cominciano molto bene la partita riuscendo a passare in vantaggio verso l’8′ grazie alla rete messa a segno da Haller, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso da Massa con l’aiuto del VAR per un fallo di Braganca proprio ai danni dello stesso Haller.

Atalanta si qualifica se.../ Champions League: ko contro il Villarreal, ottavi addio

Gli ospiti allenati dal tecnico Amorim provano a replicare ma rischiano anzi di subire il raddoppio al 15′ quando Berghui spara largo sul fondo. I minuti scorrono sul cronometro ed i portoghesi trovano il gol del pareggio intorno al 23′ per merito di Santos, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Tabata. Gli olandesi non si demoralizzano e si riportano avanti nel finale del primo tempo al 42′ con Antony, lanciato a rete dall’erroraccio commesso da Inacio.

Diretta/ Atalanta Villarreal (risultato finale 2-3): rimonta sfiorata

LA RIPRESA

Nella ripresa i biancorossi sono implacabili siglando il tris con Neres, supportato da Schuurs, al 59′ e calando pure il poker al 62′ con Berghuis, lanciato da Klaassen. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoverdi vanno inutilmente a segno con Tabata su passaggio di Esgaio al 78′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Davide Massa ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Schuurs ed Alvarez da un lato, Braganca e Tabata dall’altro.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della fase a gironi permettono all’Ajax di salire a quota 18 nella classifica del girone C della Champions League mentre lo Sporting Lisbona non si muove, rimanendo fermo con i suoi 9 punti.

Sorteggio Champions League/ Ottavi, i possibili avversari di Inter e Juventus

IL TABELLINO

Ajax-Sporting Lisbona 4 a 2 (p.t. 2-1)

Reti: 8′ RIG. Haller(A); 23′ Santos(S); 42′ Antony(A); 59′ Neres(A); 62′ Berghuis(A); 78′ Tabata(S).

Assist: 23′ Tabata(S); 59′ Schuurs(A); 62′ Klaassen(A); 78′ Esgaio(S).

AJAX (4-3-3) – Pasveer; Mazraoui(77′ Timber), Schuurs(60′ Rensch), Martínez, Blind(46′ Tagliafico); Berghuis, Álvarez(72′ Taylor), Gravenberch; Antony, Haller, Neres(60′ Klaassen). All.: Ten Hag.

SPORTING LISBONA (3-4-3) – João Virgínia; Luís Neto, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Gonçalo Esteves(73′ Nazinho), Ugarte(73′ Sarabia), Daniel Bragança(81′ Essugo), Ricardo Esgaio; Tabata, Tiago Tomás(60′ Pedro Goncalves), Nuno Santos(60′ Paulinho). All.: Ruben Amorim.

Arbitro: Davide Massa (Italia).

Ammoniti: 7′ Braganca(S); 36′ Tabata(S); 44′ Schuurs(A); 54′ Alvarez(A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO AJAX SPORTING, DA SKY



© RIPRODUZIONE RISERVATA