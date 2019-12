Video/ Al Sadd Hienghene (3-1 dts): highlights e gol. Passa Xavi! (Mondiali per club)

Al Jassim Bin Hamad Stadium di Doha l’Al-Sadd supera l’Hiengene per 3 a 1. Come si vede nel video di Al Sadd Hienghene, nelle fasi iniziali del primo tempo la partita si rivela subito molto equilibrata ed i padroni di casa del torneo decidono di sostituire Al Ansari con Al Haydos già al 25′ forse per qualche problema fisico. I qatarioti del tecnico Xavi trovano in ogni caso la rete del vantaggio al 26′ per merito di Bounedjah e si vedono anche annullare il possibile raddoppio di Afif al 39′ a causa di una posizione irregolare ravvisata dal VAR. In avvio di secondo tempo la tecnologia torna ad essere protagonista convalidando la rete del momentaneo pareggio di Roine al 46′, precedentemente negata dal direttore di gara per un presunto fallo non commesso dallo stesso attaccante, così come pure Al Haydos, sul fronte opposto, deve rimangiarsi l’esultanza per un fuorigioco di un compagno al 66′. Nel finale Afif e soci sbagliano l’impossibile nel recupero e, nei tempi supplementari, è la punizione a due in area di rigore, fischiata per un abbaglio del portiere Nyikeine su un retropassaggio, a riportare avanti l’Al-Sadd con Hassan al 100′. Nell’ultima parte della disputa, Bounedjah centra una traversa al 111′ e, al 114′, Rò Rò mette il punto esclamativo calando il tris. Il successo ottenuto in questo primo match del torneo permette all’Al-Sadd di accedere ai quarti di finale, dove affronterà il Monterrey, mentre l’Hienghene saluta la competizione a testa alta venendo eliminato.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge abbastanza chiaramente come l’Al-Sadd abbia conquistato questa vittoria con merito, a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 67%. I qatarioti si sono inoltre distinti in modo particolare in fase offensiva grazie al 36 a 11 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali ben 13 a 5 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, lo Hienghene è stata la squadra più scorretta a causa del 17 a 4 nel computo dei falli commessi e l’arbitro algerino Mustapha Ghorbal ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Nyikeine e Bearune solamente tra le fila degli uomini di mister Tagawa.

IL TABELLINO

Al-Sadd-Hienghene 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 26′ Bounedjah(A); 46′ Roine(H); 100′ Hassan(A); 114′ Rò Rò(A).

Assist: 46′ Kai(H); 100′, 114′ Al Haydos(A).

AL SADD (4-4-2) Al-Sheeb; Rò-Rò, Woo-Young, Khoukhi, Abdelkarim; Bounedjah, Gabi, Al Hajri(118′ Tarek), Afif(116′ Hashim Ali); Al-Ansari(25′ Al Haydos), Tae-Hee(106′ Assadalla). All.: Xavi.

HIENGHEN (4-3-3) Nyikeine; Sousa Vilela(55′ Kayara), Dinet, Kayara(115′ Hyanem), Bearune; Athale, Sansot, Gony; Roine(72′ Matsumoto), B. Kai(80′ A. Kai), Dahite. All.: Tagawa.

Arbitro: Mustapha Ghorbal (Algeria).

Ammoniti: 98′ Nyikeine(H); 115′ Bearune(H).

VIDEO AL SADD HIENGHENE, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA