Diretta Al Sadd Hienghene/ Streaming video tv Canale 20: inizia il Mondiale per Club

Al Sadd Hienghene, in diretta dal Jassim Bin Hamad Stadium di Doha, si gioca alle ore 18:30 e inaugura il Mondiale per Club 2019: si tratta della tradizionale partita del primo turno, che sancirà la squadra che andrà a comporre il tabellone delle quattro formazioni che disputeranno una sorta di “playoff”. Naturalmente trattandosi di gara secca c’è la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore; il Real Madrid è campione in carica ma non potrà difendere il suo tris di titoli centrato tra il 2016 e il 2018, invece la squadra europea presente in Qatar sarà il Liverpool che, almeno sulla carta e secondo il pronostico della vigilia, dovrebbe giocarsi il trofeo con una delle principali storie di questo 2019, vale a dire il Flamengo. Noi intanto aspettiamo che abbia inizio la diretta di Al Sadd Hienghene, e possiamo anche provare a valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Al Sadd Hienghene sarà trasmessa dal canale Mediaset 20: è questa emittente ad avere i diritti per mandare in onda le partite del Mondiale per Club 2019. Canale che è raggiungibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare attraverso il loro decoder, e che in assenza di un televisore sarà disponibile attraverso il servizio di diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito mediasetplay.mediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI AL SADD HIENGHENE

E’ Xavi l’allenatore dei padroni di casa: grande protagonista di Al Sadd Hienghene, il catalano dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Al Sheeb tra i pali e una difesa nella quale Khoukhi e Jung fanno i centrali, protetti dai terzini che saranno Pedro Miguel e Salman. A centrocampo abbiamo una cerniera con Gabi e Al Hajri; Al Haydos e Ali Abdullatif giocano come laterali a supporto di Nam che sarà il trequartista, alle spalle dell’attaccante Akram Afif. Lo Hienghene di Felix Tagawa ha un modulo quasi speculare, qui con la differenza che c’è un giocatore (Miguel Kayara) che fa da apripista al tridente offensivo composto dagli esterni Antony Kay e Dahite e dalla prima punta Bertrand Kai. A centrocampo ci sono sempre due giocatori, verosimilmente Gony e Sansot, anche se poi il trequartista può arretrare a formare un 4-3-3; Roy Kayara e Dinet comandano la difesa a protezione del portiere Nyikeine, Yentao e Ausu saranno i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’agenzia di scommesse Snai non c’è il minimo dubbio circa il pronostico di Al Sadd Hienghene: la formazione del Qatar è clamorosamente favorita con un valore di 1,05 volte la somma messa sul piatto a identificare il segno 1. Già il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 14,00 volte la vostra puntata, mentre l’eventuale successo oceanico, regolato dal segno 2, porta in dote una vincita che corrisponde addirittura a 25,00 volte la giocata con questo bookmaker.



