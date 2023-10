Video/ Albinoleffe Alessandria (0-0) highlights: espulsi Gazoul e Longo! (Serie C, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE ALESSANDRIA: LA SINTESI

All’Albinoleffe Stadium di Zanica le squadre di Albinoleffe ed Alessandria si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Lopez tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 10′ quando Zanini spara però alto dopo aver ricevuto palla da Gusu.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Banchini si propongono in avanti affidandosi alle sortite offensive di Nichetti tra il 22′ ed il 34′ ma rimangono anche in inferiorità numerica dal 39′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Gazoul. Nel secondo tempo i lombardi suonano la carica con una doppia chance fallita da Zanini al 48′ ed il suo compagno Gusu non combina di meglio poi al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro viene ripristinata la parità numerica dall’81’ quando Longo viene espulso con un cartellino rosso diretto.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alfredo Iannello, proveniente dalla sezione di Messina, oltre ad aver espulso Longo con un rosso diretto tra i padroni di cas, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Zoma e Muzio da un lato, Gazoul, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Mastalli, Nichetti e Ciancio dall’altro. Il punto conquistato in questo nono turno di campionato permette all’AlbinoLeffe di salire a quota 9 ed all’Alessandria di portarsi a 2 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE ALESSANDRIA: IL TABELLINO

Albinoleffe-Alessandria 0 a 0

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Borghini, Marchetti, Gatti; Gusu, Doumbia, Bretan, Zanini, Piccoli; Arrighini, Zoma. A disp.: Pratelli, Moleri, Gelli, Genevier, Milesi, Taccofondi, Muzio, Poletti, Munari, Allieri, Longo, Agostinelli. All.: Lopez.

ALESSANDRIA (3-5-2) – Liverani; Ciancio, Rota, Giubilato; Pellegrini, Nichetti, Pellitteri, Mastalli, Nunzella; Siafa, Gazoul. A disp.: Virano, Rossi, Belgiovine, Pagliuca, Anatriello, Ronci, Gega, Foresta, Ercolani, Seepe, Vaughn. All.: Banchini.

Arbitro: Alfredo Iannello (sezione di Messina).

Ammoniti: 19′, 39′ Gazoul(Ale); 25′ Mastalli(Ale); 56′ Nichetti(Ale); 63′ Ciancio(Ale); 72′ Zoma(Alb); 90′ Muzio(Alb).

Espulsi: 39′ Gazoul(Ale); 81′ Longo(Alb).

