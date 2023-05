Video/ AlbinoLeffe Mantova (1-0) gol e highlights: decisiva la rete di Manconi!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE MANTOVA: LA SINTESI

All’AlbinoLeffe Stadium l’AlbinoLeffe supera il Mantova per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati dal tecnico Mandorlini a partire meglio affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 4′ con un tiro largo di poco di Guccione.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Foscarini crescono tanto da riuscire anche a passare in vantaggio al 31′ grazie alla rete messa a segno da Manconi, capitalizzando l’assist offertogli da Petrungaro. Nel secondo tempo i biancorossi suonano la carica con uno spunto del solito Guccione al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro gli sforzi compiuti dai virgiliani non portano loro i frutti sperati e la Celeste spreca una chance per raddoppiare.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Borghini e Manconi da un lato, Ceresoli, Silvestro e D’Orazio dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche colloca l’Albinoleffe in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno rispetto al Mantova, che dovrà provare a rimontare in casa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE MANTOVA: IL TABELLINO

AlbinoLeffe-Mantova 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 42′ Manconi(A).

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Offredi; Borghini, Marchetti, Saltarelli; Petrungaro, Doumbia, Genevier, Brentan, Zoma; Cocco, Manconi. A disp.: Pratelli, Pagno, Muzio, Milesi, Gusu, Giorgione, Gelli, Miculi, Piccoli, Angeloni, Frosinini, Toma. All.: Foscarini.

MANTOVA (4-3-3) – Tosi; Matteucci, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Pedone, De Francesco, Gerbaudo; Mensah, Bocalon, Guccione. A disp.: Chiorra, Malaguti, Iotti, Pierobon, Procaccio, D’Orazio, Fazzi, Fontana, Luscetti, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

Arbitro: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari).

Ammoniti: 24′ Ceresoli(M); 34′ Borghini(A); 42′ Manconi(A); 57′ Silvestro(M); 69′ D’Orazio(M).

