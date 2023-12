Video/ Albinoleffe Pergolettese (1-0) gol e highlights: la decide Longo (16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALBINOLEFFE PERGOLETTESE: SINTESI

L’Albinoleffe batte di misura la Pergolettese. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova Longo, tiro deviato che termina fuori davvero di poco. Gatti ci prova dalla lunga distanza, palla fuori. Gusu a botta sicura di testa, grande parata di Soncin. Prova Artioli da fuori area, palla che non centra la porta. Longo di testa in area, Soncin la blocca. Muzio calcia dal limite, la sfera sfiora il palo. Siamo giunti alla mezzora non si sblocca il match. Longo! Padroni di casa in vantaggio! Stop in area, dribbling sull’avversario e palla in rete! Termina la prima frazione di gara.

Ottima palla per Guiu che non riesce a concludere. Muzio ci prova dalla distanza, tiro senza molte pretese. Azione personale di Zoma che arriva in area e crossa, Longo non ci arriva! Mazzarani sfiora il pareggio, grande risposta di Marietta. Piccinini durissimo su Allieri, rosso diretto. Longo da solo contro Soncin la mette altissima! Palla per Piu che manca l’aggancio decisivo in area di rigore. Guiu calcia dalla sinistra, palla fuori. Termina il match.

IL TABELLINO DI ALBINOLEFFE PERGOLETTESE

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Marchetti S., Borghini D., Gatti R., Gusu M., Muzio C. (dal 22′ st Allieri A.), Agostinelli M., Zanini M. (dal 33′ st Toccafondi D.), Piccoli M. (dal 42′ st Gelli J.), Zoma M. A., Longo S.. A disposizione: Arrighini A., Carletti C., Milesi L., Moleri L. (Portiere), Pratelli L. (Portiere)

PERGOLETTESE: Soncin M. (Portiere), Piccinini S., Felicioli G. (dal 12′ st Piu A.), Lambrughi A. (dal 13′ st Figoli M.), Tonoli D., Artioli F., Bariti D., Arini M., Jaouhari Z. (dal 12′ st Cerasani J.), Mazzarani A. (dal 39′ st Andreoli L.), Guiu B.. A disposizione: Bignami R., Caccavo L., Caia F., Capoferri M., Cattaneo M. (Portiere)

Reti: al 35′ pt Longo S. (AlbinoLeffe) .

Ammonizioni: al 1′ pt Borghini D. (AlbinoLeffe), al 20′ pt Agostinelli M. (AlbinoLeffe), al 40′ st Toccafondi D. (AlbinoLeffe) al 27′ pt Guiu B. (Pergolettese), al 42′ pt Tonoli D. (Pergolettese), al 21′ st Piu A. (Pergolettese), al 45’+7 st Soncin M. (Pergolettese).

Espulsioni: al 34′ st Piccinini S. (Pergolettese).

