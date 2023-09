Video/ Albinoleffe Pro Patria (3-1) gol e highlights: bergamaschi dominanti (Serie C 20 settembre 2023)

VIDEO ALBINOLEFFE PRO PATRIA (3-1): LA PARTITA

L’Albinoleffe vince e convince davanti al proprio pubblico, andando a conquistare 3 punti in scioltezza contro una squadra sulla carta molto complicata da affrontare. All’Albinoleffe Stadium di Zanica, in questa gara valida per la quarta giornata del girone A del campionato di Serie C, la Pro Patria parte forte creando subito un’occasione sporca con Pitou, ma è la squadra bergamasca a passare in vantaggio al sesto minuto: passaggio illuminante di Gusu per la stoccata di prima intenzione di Zoma, che non lascia scampo all’estremo difensore. Gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi, se non con qualche affondo del solito Pitou, troppo isolato e mal servito.

Al 23esimo, allora, gli orobici colpiscono per la seconda volta, in questo caso con Milesi, che fulmina il portiere avversario e porta la squadra sul doppio vantaggio. Da questo momento in poi la Pro ha un sussulto d’orgoglio, e sfiora due volte la rete, colpendo anche un legno pazzesco dalla lunga distanza con Bertoni. Pitou, probabilmente, era riuscito a sporcare anche quella sfera. Nella ripresa, però, il copione torna a tinte celesti, con Zanini che chiude il match al 63esimo: inserimento con tempi perfetti in area di rigore del numero 3, che raccoglie l’ottimo cross di Zoma siglando il tris dei padroni di casa. Sgasata importante dell’autore del primo gol. Nel recupero c’è spazio anche per il gol della bandiera di Castelli.

VIDEO ALBINOLEFFE PRO PATRIA (3-1): TABELLINO

ALBINOLEFFE: Marietta C., Marchetti S., Borghini D., Milesi L., Gusu M., Piccoli M. (dal 23′ st Saltarelli M.), Genevier G., Doumbia I., Zanini M. (dal 34′ st Muzio C.), Zoma M. A. (dal 27′ st Carletti C.), Arrighini A.. A disposizione: Moleri L., Pratelli L., Agostinelli M., Allieri A., Angeloni M., Brentan M., Gatti R., Longo S., Munari D., Toccafondi D.

PRO PATRIA: Mangano G., Vaghi S., Moretti A., Minelli A., Renault G. (dal 37′ st Piran L.), Bertoni L. (dal 29′ st Stanzani L.), Nicco G. (dal 24′ st Mallamo A.), Citterio G. (dal 29′ st Ferri D.), Ndrecka A., Pitou J. (dal 23′ st Castelli D.), Parker S.. A disposizione: Rovida W., Bashi E., Caluschi R., Fietta G., Lombardoni M., Marano F., Saporetti L., Somma M., Zanaboni E.

Reti: al 6′ pt Zoma M. A. (AlbinoLeffe) , al 23′ pt Milesi L. (AlbinoLeffe) , al 18′ st Zanini M. (AlbinoLeffe), al 45’+1 st Castelli D. (Pro Patria) .

Ammonizioni: al 12′ st Zoma M. A. (AlbinoLeffe) al 34′ pt Vaghi S. (Pro Patria).

