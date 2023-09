DIRETTA/ Albinoleffe Pro Patria (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

I precedenti di Albinoleffe Pro Patria ci raccontano di un derby che si è giocato tante volte negli ultimi anni: sono 10 i precedenti tra il febbraio 2016 e lo scorso marzo, precedenti nei quali troviamo quattro vittorie dei seriani contro due dei tigrotti, e di conseguenza anche quattro pareggi. La Pro Patria aveva vinto in casa dell’Albinoleffe alla fine di novembre, nella partita di andata dello scorso campionato; a decidere era stato il gol realizzato da Davide Castelli al 51’ minuto.

I bergamaschi si erano poi vendicati al ritorno, timbrando un roboante 4-1 a fine marzo, nella quintultima giornata del girone A. Per quanto riguarda invece l’ultimo successo interno dell’Albinoleffe, curiosamente non risale a poco tempo fa: bisogna infatti tornare al gennaio 2015, in una Serie C che era appena nata con la denominazione attuale. I seriani giocavano ancora all’Atleti Azzurri d’Italia, oggi conosciuto come Gewiss Stadium; la rete decisiva era arrivata su calcio di rigore, timbrata da Matteo Momentè dopo 20 minuti di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

ALBINOLEFFE PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Pro Patria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ALBINOLEFFE PRO PATRIA: DERBY LOMBARDO!

Albinoleffe Pro Patria, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Seriani a caccia di una reazione dopo due sconfitte consecutive, il campionato dell’Albinoleffe era iniziato con un pareggio contro il Vicenza ma poi sono arrivati i ko contro la Triestina e poi nell’ultimo impegno in trasferta, con il Fiorenzuola vincente 2-1 sulla squadra di Lopez.

La Pro Patria invece si è assestata a metà classifica nel girone A dopo i primi risultati, bustocchi reduci da un pareggio in casa contro l’Arzignano dopo la vittoria sul campo del Novara, i Tigrotti hanno dimostrato comunque di saper reagire dopo la sconfitta all’esordio contro la Giana Erminio. Il 27 novembre 2022 la Pro Patria ha vinto 0-1 l’ultimo precedente di campionato in casa dell’Albinoleffe.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pro Patria, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta; Borghini, Gatti, Gusu; Doumbia, Giorno, Brentan, Munari; Zoma, Longo, Arrighini. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rovida; Minelli, Lombardoni, Moretti; Renault, Mallamo, Marano, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Castelli.

ALBINOLEFFE PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











