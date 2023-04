Video/ Albinoleffe Trento (1-1) gol e highlights: un pareggio inutile (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE TRENTO: NESSUNA SVOLTA!

Quella tra Albinoleffe e Trento era una delle sfide più attese di questa 37^ giornata di Serie C girone A che metteva di fronte due squadre alla disperata ricerca di punti per salvarsi o quantomeno evitare la retrocessione diretta. I seriani, che avevano perso otto delle precedenti nove gare, erano stati risucchiati nelle ultime posizioni della classifica; i tridentini – un punto in appena cinque partite – avevano l’obiettivo di tirarsi fuori dalla zona play-out.

Alla fine nessuna delle due squadre ottiene quello che voleva, poiché i blucelesti ora devono almeno pareggiare contro il Pordenone per evitare di essere scavalcati dalla Triestina – che sabato prossimo farà visita alla Pergolettese che comunque non regalerà niente a nessuno visto che non è ancora sicura di disputare i play-off – e agganciati dal Piacenza – che sarà impegnato contro il Vicenza – mentre i ragazzi di Tedino dovranno battere il Novara e sperare che almeno una tra Mantova e Pro Vercelli inciampi e finisca quindi dietro di loro. Come si capisce chiaramente, l’1-1 è un risultato che non accontenta nessuno.

Riavvolgiamo il nastro partendo proprio dal fischio d’inizio dell’arbitro Madonia, perché il primo gol arriva quando le lancette non hanno completato il primo giro d’orologio: Sangalli trova un corridoio perfetto per Petrović che fulmina Pratelli e gonfia la rete ammutolendo l’Albinoleffe Stadium.

Una vera doccia gelata per i padroni di casa che accusano il colpo e rischiano di incassare lo 0-2 ancora con il centravanti croato che sfiora la doppietta accontentandosi del calcio d’angolo, sugli sviluppi del quale ci prova Attys che non inquadra il bersaglio per questione di centimetri. Poco prima della mezz’ora Trainotti commette un’ingenuità colossale abbattendo Giorgione all’interno dell’area di rigore, fornendo a Manconi un’occasione ghiotta per pareggiare i conti dal dischetto.

Desplanches non riesce a neutralizzare il tiro dagli undici metri, tutto da rifare per il Trento che torna ad attaccare con Damian, murato da Saltarelli. Nella ripresa regna l’equilibrio finché Ferri non si fa ammonire per la seconda volta lasciando gli ospiti in dieci uomini. Con l’uomo in più i seriani vanno a caccia dei tre punti, su punizione Genevier prolunga per Cocco che viene murato in extremis dalla retroguardia avversaria, allo scoccare del novantesimo Manconi su azione manca l’appuntamento con la doppietta personale. A 90 minuti dalla fine del campionato il destino delle due squadre resta pericolosamente in bilico.

VIDEO GOL ALBINOLEFFE TRENTO 1-1, IL TABELLINO

ALBINOLEFFE-TRENTO 1-1 (1-1)

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pratelli; Borghini, Marchetti, Saltarelli; Giorgione (77’ Frosinini), Issa Doumbia, Genevier, Brentan (67’ Piccoli), Zoma (87’ Petrungaro); Cocco, Manconi. All. Claudio Foscarini.

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Trainotti, Ferri, García Tena, Vitturini; Damian (85’ Garofalo), Sangalli (70’ Suciu), Ballarini (86’ Di Cosmo); Pasquato; Attys (54’ Carletti), Petrović. All. Bruno Tedino.

ARBITRO: Dario Madonia (Sez. di Palermo).

AMMONITI: 17’ Manconi (A), 22’ Attys (T), 38’ Ferri (T), 57’ García Tena (T), 60’ Giorgione (A).

ESPULSO: 82’ Ferri (T) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 1’ Petrović (T), 26’ rig. Manconi (A).

