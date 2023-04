Diretta/ Albinoleffe Trento (risultato 0-1) video streaming tv: Petrović a bruciapelo

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO (RISULTATO LIVE 0-1): PETROVIĆ A BRUCIAPELO!

Albinoleffe e Trento sono due squadre sull’orlo di una crisi di nervi, in particolare i seriani che nelle ultime nove giornate di campionato hanno conquistato solamente una vittoria – importantissima, senza la quale sarebbero all’ultimo posto a pari punti con il Piacenza – e sono stati risucchiati nella lotta per non retrocedere. Non sarà semplice per i ragazzi di Foscarini invertire la tendenza quest’oggi contro un avversario diretto per la salvezza, sebbene anche i tridentini stiano attraversando una crisi piuttosto preoccupante di risultati. Tuttavia gli uomini di Tedino trovano immediatamente il gol dell’1 a 0 con Petrović che gonfia la rete quando non sono trascorsi nemmeno sessanta secondi dal fischio d’inizio dell’arbitro Madonia. Il portiere Pratelli si fa trovare impreparato sull’affondo del centravanti croato, servito perfettamente da Sangalli, che sblocca subito la contesa in quel di Zanica. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Trento non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO: LE STATISTICHE

Sta per iniziare la diretta Albinoleffe Trento e uno sguardo alle statistiche ci aiuta senz’altro a leggere meglio sulla carta che tipo di partita sarà. I padroni di casa sono nella parte bassa della classifica e su 37 punti conquistati ben 22 sono arrivati in trasferta. Fattore campo sfruttato poco dal Leffe con soli 15 punti accumulati. Il motivo è ricollegato al fatto di aver segnato sei reti in meno lontano da casa rispetto a quelle realizzate nelle gare esterne.

Anche il Trento predilige giocare lontano da casa e a dirlo sono i numeri con 24 punti in trasferta e 18 davanti al proprio pubblico. Se le reti subite sono equamente divise in casa e fuori (20 e 20) troviamo una sostanziosa differenza tra i gol siglati a Trento e quelli messi a segno in trasferta rispettivamente 21 e 16, ben 5 di scarto. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta tra Albinoleffe e Trento soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Il bilancio tra le due squadre sorride un po’ di più alla formazione di casa per una questione di rigore… Su quattro precedenti, infatti, troviamo una vittoria Albinoleffe, una vittoria Trento e un pareggio. La quarta e ultima gara risale al novembre 2021, Coppa Italia di Serie C: gara vinta ai rigori dai lombardi dopo l’1-1 al novantesimo.

La gara d’andata dell’11 dicembre 2022 ha visto trionfare la formazione lombarda: risultato di 0-1, rete siglata dal solito Manconi. Le altre due sfide tra Albinoleffe e Trento risalgono al campionato scorso. La gara d’andata è terminata 0-0, mentre la gara di ritorno disputata a Zanica ha visto trionfare il Trento per 1-3: dopo il vantaggio con Bocalon, rimonta gialloblu grazie a una tripletta di Riccardo Bocalon. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO: OSPITI IN GIOCO PER LA SALVEZZA DIRETTA

Albinoleffe Trento sarà in diretta dallo stadio “Albinoleffe Stadium”, alle ore 14:30 di domenica 16 aprile: si gioca per la 37^ e penultima giornata nel girone A di Serie C 2022-2023, ed è una partita a dir poco decisiva per la salvezza delle due formazioni.

I padroni di casa, infatti, a quota 37 punti devono vincere per tenere a distanza Triestina e Piacenza ma anche per sperare di ottenere un miglior posto play-out. La sconfitta contro la Virtus Verona ha complicato i piani ma non è detta l’ultima parola. Situazione migliore per il Trento: i gialloneri, a quota 42 punti, possono ancora salvarsi senza play-out nonostante la sconfitta interna contro il Padova.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TRENTO

In vista della diretta Albinoleffe Trento andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Tra i padroni di casa mister Foscarini punterà sul 3-5-2 con Pagno in porta e la difesa formata da Borghini, Gelli e Saltarelli. A centrocampo ci saranno Gusu, Doumbia, Genevier, Giorgione e Zoma mentre la coppia offensiva sarà composta da Cocco e Manconi. Tra gli ospiti qualche defezione importante per mister Tedino: il tecnico dovrà fare a meno degli indisponibili Desplanches, Fabbri, Barison e Terrani oltre ai lungodegenti Osuji e Cazzaro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Albinoleffe Trento. L’agenzia di scommesse Betfair ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa: il segno 1 è, infatti, quotato a 2,15 mentre in caso di vittoria degli ospiti da parte del Trento ecco che la quotazione per il segno 2 è pari a 3,35. L’ipotesi del pareggio si colloca, infine, a 3,00.











