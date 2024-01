Video/ Albinoleffe Vicenza (0-0) highlights: Jimenez manca il bersaglio! (Serie C, 6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE VICENZA: LA SINTESI

All’Albinoleffe Stadium le squadre di Albinoleffe e Vicenza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Vecchi partono forte affacciandosi in attacco in maniera pericolosa subito al 2′ con un colpo di testa di Golemic respinto da Marietta. I padroni di casa allenati da mister Lopez replicano all’8′ sollecitando Confente tra i pali con Zanini e senza combinare poi di meglio con Longo.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono fallendo alcune occasioni interessanti al 12′ con Pellegrini, al 15′ con Ferrari ed al 17′ pure con uno spunto provato da Laezza. I lombardi si fanno vedere poi al 26′ con Gusu. Nel secondo tempo i blucelesti suonano la carica al 49′ con un doppio spunto tentato da Borghini e Zoma che non ha portato i frutti sperati. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi non centrano il bersagli nemmeno al 60′ con una conclusione tentata dal neo entrato Jimenez.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gigliotti, proveniente dalla sezione di Cosenza, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Longo e Brentan da un lato, Laezza, Proia, Jimenez e Ronaldo dall’altro. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette all’Albinoleffe di salire a quota 26 ed al Vicenza di portarsi a 30 punti nella classifica del girone A della Serie C.

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Borghini, Marchetti, Milesi; Gusu, Muzio, Agostinelli, Zanini, Piccoli; Zoma, Longo. A disposizione: Taramelli, Moleri, Gelli, Doumbia, Brentan, Carletti, Toccafondi, Munari, Allieri, Gatti, Arrighini, Toma. All.: Lopez.

VICENZA (3-5-2) – Confente; Laezza, Golemic, Ierardi; De Col, Cavion, Proia, Ronaldo, Costa; Pellegrini, Ferrari. A disposizione: Massolo, Siviero, Rossi, Rolfini, Greco, Scarsella, Tronchin, Jimenez, Valietti, Lattanzio, Sandon, Fantoni, Della Morte. All.: Vecchi.

Arbitro: Enrico Gigliotti (sezione di Cosenza).

Ammoniti: 24′ Laezza(V); 53′ Proia(V); 75′ Longo(A); 82′ Jimenez(V); 85′ Brentan(A); 88′ Ronaldo(V).

