DIRETTA/ AlbinoLeffe Vicenza video streaming tv: veneti ok negli ultimi incroci (Serie C, 6 gennaio 2024)

La diretta di Albinoleffe Vicenza è preceduta da due confronti recenti tra le due squadre, entrambi conclusisi con la vittoria del Vicenza. La prima partita ha visto il Vicenza emergere vincitore con un punteggio di 2-1, dimostrando la sua capacità di conquistare i tre punti anche in situazioni di gioco più combattute. Nella seconda sfida, il Vicenza ha confermato la propria superiorità, ottenendo una vittoria più netta con un risultato di 2-0. Questi risultati recenti indicano una buona fase per il Vicenza contro l’Albinoleffe, confermando il loro vantaggio nelle sfide recenti.

Tuttavia, ogni partita è unica, e l’Albinoleffe avrà l’opportunità di cercare la rivincita nel prossimo incontro. Guardando al passato più lontano, è importante notare che il calcio è uno sport imprevedibile, e le dinamiche possono cambiare da una stagione all’altra. L’Albinoleffe potrebbe aver appreso dagli incontri precedenti e apportare modifiche strategiche per invertire il trend negativo contro il Vicenza. I tifosi delle due squadre saranno sicuramente ansiosi di vedere come si svilupperà questa rivalità nel prossimo confronto. La storia tra Albinoleffe e Vicenza ha già regalato emozioni e colpi di scena, e la prossima partita potrebbe essere un altro capitolo avvincente in questa storia calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

ALBINOLEFFE VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Vicenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Vicenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Albinoleffe Vicenza, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. L’Albinoleffe ha concluso la prima parte di stagione in modo abbastanza positivo, posizionandosi al decimo posto in classifica con 25 punti, pur perdendo l’ultimo match a Lumezzane. Attualmente, se il campionato terminasse, la squadra allenata da Lopez sarebbe coinvolta nei play-off, dopo aver registrato 3 vittorie e 2 sconfitte.

Dopo due sconfitte consecutive, il Vicenza, guidato dal nuovo allenatore Stefano Vecchi, ha ritrovato il sorriso nell’ultima partita del 2023 contro l’Alessandria. Ora l’obiettivo della squadra veneta è costruire una serie di risultati positivi per risalire in classifica. Al momento, i bianco-rossi occupano la settima posizione con 29 punti, e una vittoria contro l’Albinoleffe potrebbe rappresentare una svolta considerando l’altalena di risultati degli ultimi tempi.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Vicenza, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta, Borghini, Marchetti, Milesi, Gusu, Munari, Zanini, Muzio, Piccoli, Agostinelli, Zoma. Risponderà il Vicenza allenato da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Massolo; Ierardi, Golemic, Laezza, Costa; Ronaldo, Rossi, Greco; Jimenez; Della Morte, Ferrari.

ALBINOLEFFE VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











