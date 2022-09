Video/ Albinoleffe Vicenza (1-1) gol e highlights: Dalmonte risponde a Manconi!

VIDEO ALBINOLEFFE VICENZA (1-1): PARI GIUSTO

Ancora a caccia della prima vittoria stagionale l’Albinoleffe, che non riescealbin a mantenere il vantaggio contro il Vicenza, e si fa raggiungere nella ripresa. Nel primo tempo i padroni di casa dominano in lungo ed in largo, sia dal punto di vista delle occasioni create, sia dal punto di vista del pallino del gioco, sempre nelle mani dei bergamaschi. Al 20esimo arriva l’episodio decisivo: Greco atterra ingenuamente Gusu in area di rigore, e Manconi non sbaglia dal dischetto. Il numero 10 si sblocca e porta avanti i suoi. La formazione lombarda già al nono minuto era andata vicino alla rete, con Gelli che converge da sinistra verso il centro, e dal limite dell’area fa partire un tiro che termina sul palo.

DIRETTA/ Lecco Pro Sesto (risultato finale 0-2): importante successo esterno!

Nella ripresa l’Albinoleffe parte nuovamente meglio e sfiora con Tomaselli prima, e con l’autore dell’1-0 poi, il raddoppio che avrebbe virtualmente chiuso i conti. Certi errori a questi livelli si pagano e, dopo un’occasione divorata da Ferrari, alla seconda opportunità la squadra ospite pareggia con Dalmonte: il numero 7 riceve palla sugli sviluppi di un’ottima ripartenza, avanza prendendo campo, e disegna un diagonale imprendibile per Pagno. Gol di pregevole fattura del terzino, che sfrutta tutta la sua velocità. L’inerzia del match va totalmente a favore del Vicenza, che non riesce, però, a trovare la vittoria.

DIRETTA/ FeralpiSalò Pergolettese (risultato finale 1-0): decide Di Molfetta!

VIDEO ALBINOLEFFE VICENZA (1-1): IL TABELLINO

AlbinoLeffe (3-5-2): Pagno; Saltarelli, Marchetti, Milesi; Gusu, Piccoli, Giorgione (dal 87′ Brentan), Tomaselli (dal 80′ Ntube), F. Gelli; Manconi (dal 85′ Cori), Zoma. A disp. Facchetti, Bersanetti, Doumbia, Muzio, Cocco, Rosso, Genevier, De Felice, Toma. Allenatore: Raul Bertarelli.

L.R. Vicenza (3-4-3): Confente; Ierardi (dal 78′ Padella), Pasini, Bellich (dal 46′ Scarsella); Dalmonte, Zonta (dal 59′ Cataldi), Cavion, Greco; Stoppa (dal 88′ Giacomelli), Ferrari, Rolfini (dal 59′ Valietti). A disp. Brzan, Grandi, Corradi, Padella, Begic, Jimenez, Cappelletti, Alessio, Sandon, Oviszach, Busatto. Allenatore: Francesco Baldini.

DIRETTA/ Albinoleffe Vicenza (risultato finale 1-1): Dalmonte risponde a Manconi!

Arbitro: sig. Virgilio Daniele di Trapani, assistenti Pintaudi Riccardo di Pesaro e Vitale Marco Antonio di Ancona, quarto uomo Castellano Giovanni di Nichelino.

Marcatori: 22′ Manconi (A), 65′ Dalmonte (LRV)

Ammoniti: Greco (LRV), Cavion (LRV), Gelli (A), Tomaselli (A), Cataldi (LRV), Ferrari (LRV)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALBINOLEFFE VICENZA 1-1













© RIPRODUZIONE RISERVATA