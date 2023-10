Video/ Albinoleffe Virtus Verona (1-0) gol e highlights: la decide un super Piccoli! (13 ottobre 2023)

VIDEO ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA: LA CRONACA

Video Albinoleffe Virtus Verona che si apre con diverse occasioni da gol per la formazione di casa. Tra i giocatori più attivi sicuramente Arrighini e Zoma, con un’occasione l’uno nei primi 10 minuti di partita. Virtus Verona che risponde con il solito capitano Danti che trova soltanto un calcio d’angolo e qualche minuto dopo verrà anche ammonito per non aver rispettato le distanze. Tre giocatori più in forma troviamo anche l’esterno Doumbia che nel primo tempo va vicino al gol calciando con il sinistro dalle parti di Simi, non centrando la porta. L’occasione più ghiotta capita però nei piedi di Zoma che aggancia e si gira cercando la porta senza però trovare la conclusione giusta.

Secondo tempo della sfida tra Albinoleffe e Virtus Verona che presenta diversi cartellini gialli, ben tre. Padroni di casa che vanno vicini al gol con il neoentrato Longo ma il suo tentativo viene fermato a pochi passi dalla porta. Albinoleffe che si porta in vantaggio al minuto 64 grazie al super gol realizzato dal calciatore che indossa la maglia numero 10: il centrocampista Marco Piccoli. Il giocatore classe 2001 riceve il pallone e con una volèe mancina insacca alle spalle del portiere. Vantaggio Albinoleffe che dura fino al termine della partita portando i tre punti ai bergamaschi.

VIDEO ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA: IL TABELLINO

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Marchetti S., Borghini D., Gatti R., Gusu M., Piccoli M. (dal 27′ st Poletti A.), Doumbia I., Brentan M. (dal 37′ st Genevier G.), Zanini M., Zoma M. A., Arrighini A. (dal 1′ st Longo S.). A disposizione: Agostinelli M., Allieri A., Angeloni M., Carletti C., Gelli J., Moleri L. (Portiere), Muzio C., Taramelli M. (Portiere), Toccafondi D.

VIRTUS VERONA: Sibi S. (Portiere), Cabianca E., Faedo C., Ntube M. R. (dal 31′ st Begheldo G.), Daffara M., Metlika A., Demirovic E. (dal 31′ st Menato A.), Manfrin G., Danti D., Casarotto M., Zigoni G. (dal 11′ st Toffanin F.). A disposizione: Cellai L., Lodovici R., Mazzolo F., Mehic D., Ruggero M., Voltan M. (Portiere), Zarpellon L., Zecchin A. (Portiere)

Reti: al 19′ st Piccoli M. (AlbinoLeffe) .

Ammonizioni: al 12′ st Brentan M. (AlbinoLeffe), al 32′ st Gatti R. (AlbinoLeffe) al 25′ pt Danti D. (Virtus Verona), al 37′ st Cabianca E. (Virtus Verona).

