DIRETTA/ Albinoleffe Virtus Verona video streaming tv: precedenti equilibrati (Serie C, 13 ottobre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Albinoleffe Virtus Verona presenta due formazioni che si sono affrontate nella loro storia in sei circostanze. Tra il 2018 e il 2023 ci sono state due vittorie a testa e altrettanti risultati di pareggio. Prima sfida avvenuta nel 2018 con il successo per la formazione bergamasca grazie alla rete al novantacinquesimo firmata da Sbaffo dagli 11 m. Gara di ritorno che non vide cambiare l’esito con il successo ancora una volta della squadra bergamasca, ad andare in rete nuovamente Sbaffo dal dischetto e l’attaccante Sibilli.

Seguono ben due pareggi con i risultati di 0-0 tra il 2021 e il 2022. Squadre che ritornano in campo nel dicembre 2022 con il primo successo da parte della formazione rossoblù grazie alla rete realizzata da Manfrin. Gara di ritorno che vide vincere ancora la Virtus Verona questa volta in rimonta nei minuti finali. Vantaggio bergamasco con Cocco e pareggio e sorpasso firmato da Gomez e Kristoffersen. (Marco Genduso)

ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Virtus Verona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Albinoleffe Virtus Verona, in diretta venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri disputati, l’AlbinoLeffe ha registrato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, segnando 5 gol e subendone 8. La squadra è reduce dal pareggio ottenuto in casa dell’Atalanta U23, che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive tra Campionato e Coppa Italia di Serie C.

D’altra parte, la Virtus Verona ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nei suoi ultimi cinque incontri, con 3 gol segnati e 5 subiti. La vittoria in casa contro l’Arzignano nell’ultimo turno le ha permesso di scalare posizioni in classifica, avvicinandosi ora a soli 3 punti dalla capolista Padova. Questa non è la prima volta che le due squadre si sfidano, essendosi già incontrate in precedenza, con l’ultima vittoria della Virtus Verona che risale a un match terminato 2-1 a suo favore.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Virtus Verona, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Giovanni Lopez schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta, Marchetti, Gatti, Borghini, Gusu, Zanini, Piccoli, Doumbia, Brentan, Zoma, Arrighini. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sibi, Cabianca, Faedo, Ntube, Daffara, Metlika, Zarpellon, Demirovic, Casarotto, Danti, Gomez.

ALBINOLEFFE VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











