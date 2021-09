Video/ Alessandria Ascoli (1-3) highlights e gol: Collocolo determinante (Serie B)

VIDEO ALESSANDRIA ASCOLI 1-3: PRIMO TEMPO

L’Ascoli si regala il quarto successo in campionato, sbancando Alessandria. Nella quinta giornata di Serie B, la formazione bianconera si impone con il risultato di 1-3. Vittoria che fa volare la formazione allenata da Sottil a 12 punti in classifica. Andiamo a rivivere i migliori momenti della partita. Primi minuti che vedono l’Alessandria a cercare di fare la partita, con l’Ascoli che sembra adottare un atteggiamento prudente e di attesa. Sono proprio i piemontesi a creare i primi pericoli, ma sono poco precisi in fase di conclusione, in modo particolare Marconi.

I bianconeri approfittano della poca incisività dei padroni di casa, e al 10′ minuto si portano in vantaggio. Dionisi approfitta dello svarione difensivo di Prestia e si invola verso la porta, davanti a Russo non sbaglia, facendogli passare la palla tra le gambe, vantaggio ospite. Terzo gol in campionato per l’attaccante dell’Ascoli. L’Alessandria prova a reagire, ma continua ad essere poco preciso sotto porta. Al 35′, la conclusione di Milanese termina di poco alta. Un cinico Ascoli allora raddoppia. Calcio d’angolo battuto da Maistro, uscita a vuoto di Russo e ne approfitta Botteghin, che di testa porta in doppio vantaggio gli ospiti.

VIDEO ALESSANDRIA ASCOLI 1-3: SECONDO TEMPO

Seconda frazione di gara che si apre con l’Alessandria che sembra avere un piglio diverso. L’intenzione dei piemontesi è quella di voler riaprire la partita. Dopo pochi minuti, è Lunetta a colpire in spaccata, la palla finisce a lato della rete. Al 49′ Marconi, ben imbucato da Milanese, strozza troppo il tiro e fallisce il gol che avrebbe riaperto la gara. La poca precisione dei padroni di casa salva l’Ascoli, che prova ad approfittare delle ripartenze. Al 55′ Bidaoui si rende pericoloso in contropiede, ma la deviazione di Benedetti è decisiva. Sul calcio d’angolo seguente l’Ascoli segna la terza rete.

Collocolo con un sinistro sporco batte Pisseri (entrato al posto dell’incerto Russo). Per l’ex calciatore del Cesena è il primo gol con l’Ascoli, la ciliegina sulla torta di un’ottima prestazione messa in campo. Il terzo gol subito non scoraggia l’Alessandria che continua a provare a riaprirla. Al 73′ è Palombi che approfitta di una distrazione difensiva dell’Ascoli sugli sviluppi di un corner, e realizza la rete dell’1-3. L’Alessandria ci crede, e con la forza della disperazione prova a rimettere la gara in piedi, ma al 75′ uno strepitoso Leali ad alzare la voce, e a chiudere la strada a Mustacchio con una strepitosa parata. Termina 1-3, quarta vittoria per l’Ascoli e quinta sconfitta per l’Alessandria. I bianconeri si mostrano cinici e bravi a sfruttare le occasioni create, i piemontesi sono coraggiosi, ma troppo imprecisi in fase di conclusione.

IL TABELLINO

MARCATORI: 10’ pt Dionisi (As), 37’ pt Botteghin (As), 13’ st Collocolo (As), 23’ st Palombi (Al)

ALESSANDRIA (3-4-3): Russo (1’ st Pisseri); Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta (28’ st Beghetto); Milanese (16’ st Palombi), Marconi (16’ st Corazza), Arrighini (16’ st Orlando). A disp. Crisanto, Chiarello, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Kolaj, Celesia. All. Longo

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (32’ st Felicioli); Collocolo, Buchel, Caligara (8’ st Eramo); Maistro (23’ st Fabbrini); Dionisi (33’ st De Paoli), Iliev (8’ st Bidaoui). A disp.: Guarna, Tavcar, Petrelli, Castorani, Quaranta, Donis, Spendlhofer. All. Sottil

AMMONITI: Prestia (Al), Caligara (As)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALESSANDRIA ASCOLI (da sky.it)



