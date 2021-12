Video/ Alessandria Cittadella (0-1) gol e highlights: la decide Vita (Serie B)

Il Cittadella vince in casa dell’Alessandria grazie ad una rete di Vita dopo appena due minuti di gioco, come potremo ammirare nel video Alessandria Cittadella 0-1. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Vita! La sblocca il Cittadella dopo appena due minuti di gara! Antenucci con un cross pesca il compagno di squadra che di sinistra la mette sotto all’incrocio dei pali. Parodi ci prova da fuori area, blocca facile Kastrati. Pierozzi per Arrighini che calcia al volo, Kastrati risponde presente.

Lunetta si mette in proprio, il cross è facile preda dell’estremo difensore avversario. Cittadella che sta giocando meglio rispetto alla compagine di casa. Abbiamo intanto superato il ventesimo minuto di gara, decide al momento Vita. Pierozzi prova a metterla in mezzo, palla respinta sui piedi di Milanese che per un soffio non trova il pari.

VIDEO ALESSANDRIA CITTADELLA: SECONDO TEMPO

Pierozzi serve Chiarello in area, tiro a botta sicura con Kastrati che compie una grande parata. Casarini ci prova su punizione ma trova solo la barriera. Alessandria che attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio. Baldini e Antenucci scambiano la sfera, la conclusione viene respinta da un difensore. Ci prova Beretta di testa, blocca facile Pisseri. Pierozzi di testa impegna il portiere avversario. Quindici minuti alla fine, resta sempre avanti il Cittadella. Kastrati si prende il giallo per perdita di tempo. Palla in area per Mazzocco che entra in area e calcia, palla fuori di pochissimo! Baldini si mette in proprio e calcia con il sinistro, il tiro è davvero da dimenticare.

Alessandria a testa bassa, mancano cinque minuti alla fine. Kolaj calcia da fuori area e trova la buona parata di Kastrati. Sono cinque i minuti di gara assegnati dal direttore di gara. Alessandria che si rintana dietro per proteggere il prezioso vantaggio. Grandissima conclusione di Milanese da fuori area, Kastrati salva. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, il Cittadella supera l’Albinoleffe a domicilio.



