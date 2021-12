Diretta Alessandria Cittadella/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA CITTADELLA: OCCHIO AGLI OSPITI!

Alessandria Cittadella sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione AIA di Molfetta. La partita si disputerà domenica 5 dicembre alle ore 20:30, presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandra e sarà valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo due vittorie consecutive, l’Alessandria ha perso nell’ultima giornata in casa del Pordenone, con il risultato finale di 2-0. La squadra allenata da Moreno Longo, con 14 punti occupa la diciassettesima posizione in classifica, ed è quindi in zona playout.

Il Cittadella è reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Como, con il punteggio di 2-2. La formazione allenata da Edoardo Gorini è in decima posizione con 22 punti, in piena lotta per un posto nei playoff promozione, distante solamente una lunghezza. Negli ultimi cinque turni, i granata non hanno mai perso, mettendo in fila due successi e tre pareggi. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2016, nel campionato di Serie C. In quell’occasione il Cittadella si impose in casa dell’Alessandria con il punteggio di 1-2.

ALESSANDRIA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Alessandria Cittadella sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALESSANDRIA CITTADELLA

Vediamo le probabili formazioni della gara Alessandria Cittadella, valevole per la 16^ giornata di Serie B. Il tecnico dei piemontesi, Moreno Longo, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-4-2-1. Questa la probabile formazione titolare dell’Alessandria per la sfida con il Cittadella: Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Milanese, Casarini, Lunetta; Arrighini, Chiarello; Corazza.

In casa Cittadella, l’allenatore Edoardo Gorini dovrebbe rispondere proponendo la sua squadra con lo schema 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare granata, la quale dovrebbe scendere in campo per disputare la trasferta di Alessandria: Kastrati; Mattioli, Frare, Adorni, Donnarumma; Danzi, D’Urso, Branca; Antonucci; Beretta, Baldini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Alessandria Cittadella del campionato di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata, con i padroni di casa leggermente favoriti, infatti la vittoria dell’Alessandria, abbinata al segno 1, è quotata 2.65. Sembra invece difficile un risultato di parità, il segno X è proposto a 3.05. Il successo esterno del Cittadella, associato al segno 2, viene presentato con una quota di 2.80.



