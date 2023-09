Video/ Alessandria Padova (1-2) gol e highlights: decide Favale in extremis! (Serie C, 17 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA PADOVA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta il Padova supera in trasferta l’Alessandria per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Torrente a partire forte riuscendo appunto a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Liguori. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Fiorin reagiscono cogliendo un palo al 15′ con Mastalli e soprattutto trovando il gol del pareggio al 26′ per merito di Anatriello, autore di un colpo di testa vincente su assist di Ciancio. Nulla da fare poi per Delli Carri al 41′ da un lato ed Anatriello al 45’+1′ dall’altro.

Diretta/ V. Francavilla Crotone (risultato finale 3-1): tris pugliese (Serie C, 17 settembre)

Nel secondo tempo i piemontesi ripartono bene ma non capitalizzano un’opportunità interessante al 53′ con Anatriello sull’errata uscita da parte dell’estremo difensore Donnarumma. Nell’ultima parte dell’incontro i Grigi rimangono in inferiorità numerica dal 68′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Rota ed i veneti sparano a lato con Russini ma ci pensa Favale a riportare definitivamente avanti i suoi con il gol realizzato al 90’+2′.

Risultati Serie C, classifiche/ Turris prima in solitaria, sale il Catania. Diretta gol live score

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Virgilio, proveniente dalla sezione di Trapani, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Nunzella, Belgiovine e Rota, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Favale dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno di campionato permettono al Padova di salire a quota 7 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Alessandria non si muove, restando ferma a un punto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA PADOVA: IL TABELLINO

Alessandria-Padova 1 a 2 (p.t. 1-2)

Diretta/ Casertana Benevento (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche! (Serie C, 17 settembre 2023)

Reti: 11′ Liguori(P); 26′ Anatriello(A); 90+2′ Favale(P).

Assist: 26′ Ciancio(A).

ALESSANDRIA (4-3-3) – Liverani, Ciancio, Rota, Ercolani, Belgiovine; Mastalli, Nichetti, Nunzella; Gazoul, Anatriello, Pellegrini. A disposizione: Virano, L. Rossi, E. Rossi, Pellitteri, Ronci, Ndir, Ghiozzi, Gueli, Giubilato, Mariello, Sepe, Vaughn, De Ponti, Volpe. All.: Fiorin.

PADOVA (3-5-2) – Donnarumma, Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Bianchi, Varas, Radrezza, Villa; Bortolussi, Liguori. A disposizione: R. Rossi, Zanellati, Fusi, Dezi; Capelli, Palombi, Granata, Calabrese, Favale, Russini. All.: Torrente.

Arbitro: Daniele Virgilio (sezione di Trapani).

Ammoniti: 25′ Nunzella(A); 38′ Belgiovine(A); 59′, 68′ Rota(A); 90’+4′ Favale(P).

Espulsi: 68′ Rota(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA PADOVA













© RIPRODUZIONE RISERVATA