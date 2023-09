DIRETTA/ Alessandria Padova (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Alessandria Padova è decisamente uno dei match migliori di questa terza giornata di campionato. Alessandria che però non ha iniziato bene il proprio campionato, pareggiando tra le mura amiche contro il Novara, nel derby piemontese, con il risultato di 0-0. Giornata successiva che invece ha visto l’Alessandria uscire dal campo del Virtus Verona con zero punti a causa del risultato di 2-1. Da segnalare il calcio di rigore sbagliato da Mattia Pagliuca, attaccante classe 2002. Al minuto 47 Gazoul era anche riuscito a agguantare il pari, ma Cabianca ha trascinato i rossoblù alla vittoria.

DIRETTA/ Padova Legnago (risultato finale 1-0): partita vinta con sofferenza (Serie C, 10 settembre 2023)

Se c’è delusione in casa Alessandria, non si può dire lo stesso per il Padova che ha collezionato quattro punti dei sei disponibili. Pareggio in trasferta contro il Mantova con il risultato di 1-1, con la rete di Delli Carri e vittoria allo stadio Euganeo, nei confronti del Legnago grazie alle reti firmate da Liguori e Palombi. Padova che tenterà nuovamente l’approdo in Serie B, dopo le due finali perse finali perse nei play off di categoria proprio contro i piemontesi e l’anno successivo affrontando il Palermo. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Virtus Verona Alessandria (risultato finale 2-1): scaligeri a 6 punti! (Serie C, 10 settembre 2023)

ALESSANDRIA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Alessandria Padova sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ALESSANDRIA PADOVA: SFIDA TRA DUE BIG!

Alessandria Padova, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. All’inizio della stagione, l’Alessandria ha pareggiato senza reti nella partita d’esordio contro il Novara e successivamente è stata sconfitta per 2-1 a Verona dalla Virtus, restando così con un solo punto in classifica.

DIRETTA/ Alessandria Novara (risultato finale 0-0): grigi insuperabili (Serie C, 4 settembre 2023)

Per quanto riguarda il Padova, dopo aver ottenuto un punto nella partita contro il Mantova, la squadra ha vinto 2-0 contro il Legnago Salus. In caso di una mancata vittoria della Virtus Verona, il Padova potrebbe agganciare il primo posto in classifica con una nuova vittoria. Le due squadre si ritrovano per un nuovo confronto dopo l’ultima volta in cui l’Alessandria ha ottenuto una vittoria per 0-2 nei 64esimi di Coppa Italia nella stagione 2021/22.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Padova, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Fulvio Fiorin schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, E.Rossi; Mastalli, Nichetti, Sepe; Pellegrini, Gazoul, Ghiozzi. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Bianchi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, Liguori.

ALESSANDRIA PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA