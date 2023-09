DIRETTA ALESSANDRIA PRO SESTO/ Video streaming tv: poche sfide recenti (Serie C, 29 settembre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA PRO SESTO: TESTA A TESTA

La diretta del match che vede di fronte Alessandria Pro Sesto, presenta all’interno della loro storia solamente due precedenti. Manca sempre meno all’inizio di questa sfida ma prima del fischio, leggiamo i precedenti di queste due formazioni. Primo precedente giocato nel 2020, terminato con il risultato di 1-1. Gara sbloccata dal bomber Umberto Eusepi ma pareggiata al minuto 64 dal calcio di rigore realizzato da Luca Palesi.

Gara molto intensa con ben cinque cartellini gialli ed uno rosso, estratto dal direttore di gara al difensore Giuseppe Prestia. Gara di ritorno che vide avere la meglio l’Alessandria grazie al gol firmato dal centrocampista Federico Casarini. Come nella gara di andata un cartellino rosso per la formazione di casa, a farne le spese l’attaccante Cristian Mutton. Lo storico al momento presenta un pareggio ed una vittoria per l’Alessandria con tre gol totali, due cartellini rossi e ben 9 cartellini gialli estratti in due sfide giocate tra queste due compagini. (Marco Genduso)

ALESSANDRIA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Alessandria Pro Sesto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Pro Sesto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Alessandria Pro Sesto, in diretta venerdì 29 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre stanno affrontando una partenza difficile. L’Alessandria si trova in ultima posizione in classifica, avendo raccolto solo un punto fino a questo momento. Nell’ultimo match, hanno subito una sconfitta pesante per 3-0 contro la Lumezzane, i problemi societari inevitabilmente influenzano il cammino dei grigi, ancora guidati dal nuovo tecnico Zaza dopo l’addio di Fiorin.

D’altra parte, la Pro Sesto si trova in diciassettesima posizione con 4 punti accumulati, con i sestesi che hanno perso l’ultima partita 1-0 contro l’Arzignano. Una situazione complicata e forse inaspettata per la formazione lombarda che nella passata stagione ha veleggiato costantemente nelle zone alte della classifica. In passato, queste due squadre si sono affrontate solo due volte, con una vittoria per l’Alessandria e un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Vitantonio Zaza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Ciancio, Belgiovane, Ercolano, Rossi; Nunzella, Nicchetti, Mastalli; Gazoul, Volpe, Pellegrini. Risponderà la Pro Sesto allenata da Francesco Parravicini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Marianucci, Lotti, Maurizii, Toninelli; Ferro, Bussaglia, Sala; Basili, Barranca, Arras.

ALESSANDRIA PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Pro Sesto, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell'Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l'eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











