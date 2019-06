Video/ Algeria Kenya (2-0): highlights e gol, Mahrez protagonista (Coppa d’Africa)

Al 30 June Stadium de Il Cairo tutto facile per l’Algeria al match d’esordio in Coppa d’Africa contro un Kenya che si è rivelato ben poca cosa al cospetto dei più esperti avversari, che guidano ora il girone a braccetto col Senegal vincente 2-0 contro la Tanzania: analizziamo dunque il video di Algeria Kenya. Identico il punteggio in favore degli algerini, vittoria che si concretizza di fatto nel primo tempo. L’Algeria conduce le danze ma passa solo al 34′ in un primo tempo un po’ pigro: l’Algeria che può usufruire di un calcio di rigore per un fallo in area di Dennis Odhiambo. Sul dischetto va Baghdad Bounedjah che spiazza il numero uno avversario Matasi e insacca. Un colpo per il Kenya che sperava di portare innanzitutto lo 0-0 a fine primo tempo, e il raddoppio algerino arriva già a 2′ dall’intervallo, con l’empolese Bennacer che serve un gran pallone per l’asso del Manchester City, Mahrez: per Matasi non c’è scampo e l’Algeria chiude la prima frazione di gioco avanti 2-0.

VIDEO ALGERIA KENYA: IL SECONDO TEMPO

Algeria che decide di non strafare, contro un Kenya che è praticamente nullo nella reazione, evidenziando grandi difficoltà offensive che permettono agli avversari di avere buon gioco nel gestire il doppio vantaggio. Le sortite offensive algerine costringono Matasi ad altri interventi importanti, in particolare uno nel finale su Mahrez, ma non è che l’Algeria riesca a fare strage di palle gol, accontentandosi di portare il 2-0 al triplice fischio finale. Un ottimo inizio ma dal Kenya ci si aspettava qualcosa di più: il girone C sembra invece già in mano ad algerini e senegalesi.

VIDEO ALGERIA KENYA: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA