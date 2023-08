Video/ Almeria Real Madrid (1-3) gol e highlights: doppietta di Bellingham! (19 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALMERIA REAL MADRID: LA SINTESI

All’Estadio de los Juegos Mediterraneos il Real Madrid supera in trasferta ed in rimonta l’Almeria per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono senza dubbio i padroni di casa guidati da mister Moreno a partire subito fortissimo riuscendo appunto a passare in vantaggio già al 3′ grazie alla rete messa a segno da Arribas, bravo ad insaccare la sfera con un colpo di testa vincente sul cross offertogli da Robertone.

Diretta/ Almeria Real Madrid (risultato finale 1-3): Vinicius Junior firma il tris! (19 agosto 2023)

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Ancelotti reagiscono prontamente riuscendo a trovare il gol del pareggio per merito di Bellingham, intorno al 20′. Nel finale di frazione il VAR aiuta però l’arbitro ad annullare il gol del possibile sorpasso siglato da Kroos nel recupero al 45’+5′. Nel secondo tempo la sfida continua ad essere giocata su ritmi altalenanti e continui cambi di fronte sebbene Federico Valverde non inquadri il bersaglio a dovere per le merengues al 50′. Sull’altro versante Ramazani non combina poi di meglio al 56′.

Video/ Juventus Real Madrid (risultato 3-1) gol e highlights: brillano Weah e Chiesa! (3 agosto 2023)

Nell’ultima parte dell’incontro i blancos raddoppiano al 60′ con Bellingham, bravo a siglare la doppietta personale di testa con l’aiuto di Kroos, ed allungano infine con il tris di Vinicius Junior, realizzato al 73′ su passaggio di Bellingham. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo J. Sanchez ha estratto il cartellino giallo un’unica volta ammonendo solamente Chumi tra i padroni di casa. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno di campionato permettono al Real Madrid di salire a quota 6 nella classifica della Liga spagnola mentre l’Almeria non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

DIRETTA/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 3-0): Fermin Lopez nuova star!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALMERIA REAL MADRID: IL TABELLINO

Almeria-Real Madrid 1 a 3 (p.t. 1-1)

Reti: 3′ Arribas(A); 20′, 60′ Bellingham(R); 73′ Vinicius Junior(R).

Assist: 3′ Robertone(A); 60′ Kroos(R); 73′ Bellingham(R).

ALMERIA (4-2-3-1) – Maximiano; Pubill, Chumi, Gonzalez, Akieme; Baba Mohammed, Robertone; Ramazani, Arribas, Embarba; Suarez. All.: Moreno.

REAL MADRID (4-3-1-2) – Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All.: Ancelotti.

Arbitro: J. Sanchez (Spagna).

Ammoniti: 59′ Chumi(A).



© RIPRODUZIONE RISERVATA