Video/ Anderlecht AZ Alkmaar (2-0) gol e highlights: i belgi sognano la semifinale

L’Anderlecht sogna la semifinale di Conference League e il ritorno ai fasti degli anni ’70 e ’80, quando il club belga dominava in Europa. Nei quarti di finale, match d’andata vinto 2-0 contro un AZ Alkmaar opaco rispetto ai match giocati contro la Lazio e poco incisivo. L’AZ prova subito a farsi vedere in avanti con le incursioni di Kerkez ma la prima vera conclusione a rete è dell’Anderlecht con una punizione di Dreyer che finisce tra le braccia di Ryan.

I belgi trovano comunque il vantaggio al 22′. Sblocca il risultato Murillo che svetta su Chatzidiakos e insacca di testa il gol dell’1-0 su cross di Dreyer. L’AZ cerca di reagire allo svantaggio ma nessuno riesce ad inserirsi su un cross teso piazzato in area belga da Sugawara. Al 31′ ammonito Beukema per un fallo su Amuzu, Al 36′ il portiere degli olandesi, Ryan, neutralizza una conclusione di Rafaelov smorzata da una deviazione di Beukema. Subito dopo alta sopra la traversa una gran botta di Reijnders. Ammonito Pavlidis al 42′, 2′ di recupero e non accade più nulla nel primo tempo.

VIDEO ANDERLECHT AZ ALKMAAR: I BELGI PIAZZANO IL KO NELLA RIPRESA

Nella ripresa ancora pericoloso l’Anderlecht al 6′ con Slimani che non arriva d’un soffio su un assist di Diawara che l’avrebbe mandato in porta. L’AZ Alkmaar trova pochi spazi, al 12′ un cross deviato di Kerkez finisce tra le braccia di Verbruggen, più pericoloso Debast al 14′ con una gran botta che finisce in corner per la deviazione di un difensore; sul conseguente calcio d’angolo non trova il bersaglio un colpo di testa di Pavlidis. Al 18′ ghiotta occasione per gli olandesi con Clasie che da posizione invitante spara alle stelle su assist di Kerkez, al 21′ cambia l’Anderlecht: fuori Slimani, dentro Raman.

Al 26′ l’Anderlecht concretizza un preziosissimo doppio vantaggio in vista del match di ritorno: grande accelerazione di Amuzu che chiama a rimorchio Ashimeru, implacabile nell’insaccare il 2-0. Vengono ammoniti Rafaelov e Reijnders ma nella parte finale del match l’AZ Alkmaar non trova gli spazi per accorciare le distanze, con l’Anderlecht capace di difendere con grande efficacia. Gli ultimi tentativi per trovare la rete sono anzi dei belgi, con un colpo di testa di Arnstad neutralizzato da Ryan e un sinistro fuori bersaglio di Dreyer. E il doppio vantaggio dell’Anderlecht è blindato.

