Video/ Anversa Barcellona (3-2) gol e highlights: segna Ilenikhena in extremis! (Champions 13 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANVERSA BARCELLONA: LA SINTESI

Al Bosuilstadion l’Anversa supera il Barcellona per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Van Bommel partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Vermeeren, lesto nell’approfittare di un errore commesso dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Xavi reagiscono trovando il gol del pareggio intorno al 35′ per merito di Ferran Torres, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno Yamal.

Nel secondo tempo i belgi si vedono annullare un gol per fuorigioco al 50′ con Janssen che sigla in ogni caso la rete del nuovo vantaggio al 56′ con l’aiuto di Yusuf. In precedenza l’arbitro Guida ha rivisto la decisione di espellere Sergi Roberto al 54′ dopo un consulto con il VAR optando per la semplice ammonizione. Nell’ultima parte dell’incontro i blaugrana mancano alcune chances per ripristinare l’equilibrio con Ferran Torres e Balde all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Marco Guida ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Wijndal, De Laet e Bataille da un lato, Yamal, Sergi Roberto e Ferran Torres dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno della fase a gironi permettono all’Anversa di salire a quota 3 nella classifica del gruppo H della Champions League mentre il Barcellona non si muove, restando fermo a 12 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANVERSA BARCELLONA: IL TABELLINO

Anversa-Barcellona 3 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ Vermeeren(A); 35′ Ferran Torres(B); 56′ Janssen(A); 90’+1′ Guiu(B); 90’+4′ Ilenikhena(A).

Assist: 35′ Yamal(B); 56′ Yusuf(A); 90’+1′ Gundogan(B).

ANVERSA (4-3-3) – Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Keita, Vermeeren, Yusuf; Kerk, Janssen, Ejuke. All.: Van Bommel.

BARCELLONA (4-3-3) – Pena; Fort, Kounde, Christensen, Baldé; Sergi Roberto, Oriol Romeu, Lopez; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. All.: Xavi.

Arbitro: Marco Guida (Italia).

Ammoniti: 24′ Wijndal(A); 42′ Yamal(B); 54′ Sergi Roberto(B); 90’+1′ De Laet(A); 90’+6′ Ferran Torres(B); 90’+7′ Bataille(A).

