DIRETTA ANVERSA BARCELLONA/ Video streaming tv: sarà la quarta sfida (Champions League, 13 dicembre 2023)

Prende il via tra poco la diretta di Anversa Barcellona, una partita che ci dirà semplicemente se i blaugrana riusciranno a blindare il loro primo posto nel gruppo H di Champions League. Ci sono tre precedenti tra queste due squadre: il match di andata come noto è terminato 5-0 a favore del Barcellona (doppietta di Joao Felix, reti di Robert Lewandowski e Gavi, autorete di Jelle Bataille), mentre per trovare gli altri episodi bisogna tornare addirittura all’autunno 1965, secondo turno di Coppa delle Fiere (l’antesignana della Coppa Uefa) e rimonta a favore dei catalani, che all’andata avevano perso 2-1 ad Anversa (gol importante realizzato da Joaquim Rifé alla fine del primo tempo, con i belgi già avanti di due reti), ma al Camp Nou erano riusciti a girare tutto.

Al 7’ minuto Joaquim Rifé aveva portato in vantaggio il Barcellona, al 50’ era arrivato il gol della qualificazione con Peru Zaballa; altri tempi davvero, oggi il Barcellona è nettamente favorito e, nonostante il periodo complicato, potrebbe prendersi un’altra vittoria larga volando agli ottavi di Champions League da prima nel girone, all’Anversa non resta quindi che provare a evitare di chiudere la sua avventura internazionale con zero punti, ottenendo eventualmente un risultato che sarebbe comunque importante per il prestigio del club. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ANVERSA BARCELLONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Anversa Barcellona sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Anversa Barcellona, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

ESTREMI OPPOSTI

Anversa Barcellona, in diretta dal Bosuilstadion naturalmente della città belga, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, per la sesta e ultima giornata del girone H di Champions League. Non dovrebbe avere molto da dire la diretta di Anversa Barcellona, anche perché per i belgi il grande ritorno dopo oltre 60 anni di assenza dalla allora Coppa dei Campioni è stato in realtà un disastro, con cinque sconfitte in altrettante partite finora, fare risultato almeno contro il Barcellona regalerebbe una grande soddisfazione ma non sarà affatto semplice.

Dall’altra parte, infatti, i blaugrana hanno ancora bisogno di un punto per essere matematicamente certi del primo posto: la vittoria contro il Porto ha blindato la qualificazione, in realtà di fatto c’è anche il primo posto, che salterebbe solo con una sconfitta ad Anversa unita a goleada dello Shakhtar Donetsk in Portogallo, quindi l’obiettivo è di fatto raggiunto, però uno scivolone in Belgio farebbe male a un Barcellona che già è “solo” quarto nella classifica della Liga. Tutto andrà come previsto o ci potrebbero essere delle sorprese? Parola alla diretta di Anversa Barcellona per scoprirlo…

PROBABILI FORMAZIONI ANVERSA BARCELLONA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Anversa Barcellona. Mark van Bommel potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-2-3-1, nel quale proviamo ad ipotizzare i seguenti undici titolari: Butez in porta; De Laet, capitan Alderweireld, Coulibaly e Wijndal davanti a lui nella difesa a quattro; Vermeeren e Keita nella coppia in mediana; Balikwisha, Ekkelenkamp ed Ejuke da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti che dovrebbe essere Janssen.

La risposta del Barcellona di Xavi potrebbe essere condizionata dal turnover, comunque di base indichiamo un 4-3-3 con Pena in porta, protetto dai quattro difensori Koundé, Christensen, Araujo e Cancelo; in mediana ecco Pedro, Gundogan e De Jong, con Fermin Lopez prima alternativa; in attacco si può immaginare posto per almeno uno tra Lamine Yamal e Ferran Torres per variare il tridente con Raphinha, Lewandowski e Joao Felix.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Anversa Barcellona secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Naturalmente sono grandi favoriti gli ospiti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria dell’Anversa varrebbe 6,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.











