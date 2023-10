Video/ Anversa Shakhtar Donetsk (2-3) gol e highlights: doppietta di Sikan! (Champions, 4 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANVERSA SHAKHTAR DONETSK: LA SINTESI

Al Bosuilstadion lo Shakhtar Donetsk supera in trasferta ed in rimonta l’Anversa per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Van Bommel a partire forte riuscendo a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Muja, su assist di Vermeeren, e si rendono pericolosi poi anche al 7′ sparando alto con lo stesso Muja. I minuti scorrono sul cronometro ed i belgi, dopo aver colpito un palo con Janssen al 15′, insistono trovando anche il gol del raddoppio al 33′ per merito di Balikwisha, liberato pure lui da Vermeeren.

Nel secondo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Van Leeuwen suonano la carica centrando un palo con Sudakov e impegnando Burtez sul tiro di Nazaryna al 48′ ma è Sikan ad accorciare le distanze con il gol firmato al 48′. Di nuovo Nazaryna sfiora poi il palo anche al 57′. Nell’ultima parte dell’incontro gli arancioneri ripristiano l’equilibrio al 71′ con la punizione vincente, complice una deviazione, di Rakitskyi. Gli ucraini completano la rimonta al 76′ con il gol di Sikan, autore quindi di una doppietta personale, su assist di Nazaryna ed approfittando di un erroraccio commesso dalla retroguardia avversaria. Al 90’+7′ Alderweireld calcia a lato il rigore concesso per fallo di mano di Stepanenko mancando una clamorosa occasione per pareggiare in extremis.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sloveno R. Obrenovic ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Keita, Janssen ed Alderweireld da un lato, Konoplya, Rakitskyi e Sikan dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno della competizione europea permettono allo Shakhtar Donetsk di salire a quota 3 nella classifica del girone H della Champions League staccando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Anversa, rimasti appunto fermi a quota zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANVERSA SHAKHTAR DONETSK: IL TABELLINO

Anversa-Shakhtar Donetsk 2 a 3 (p.t. 2-0)

Reti: 3′ Muja(A); 33′ Balikwisha(A); 48′, 76′ Sikan(S); 71′ Rakitskyi(S).

Assist: 3′, 33′ Vermeeren(A); 76′ Nazaryna(S).

ANVERSA (4-3-3) – Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wjndal; Ekkelenkamp, Vermeeren, Keita; Muja, Janssen, Balikwisha. Allenatore: Van Bommel.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1) – Riznyk; Konoplia, Rakitskyy, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Nazaryna, Sudakov, Kryskiv; Sikan. Allenatore: Van Leeuwen.

Arbitro: R. Obrenovic (Slovenia).

Ammoniti: 12′ Keita(A); 36′ Konoplya(S); 37′ Janssen(A); 66′ Rakitskyi(S); 82′ Sikan(S); 90’+1′ Alderweireld(A).

