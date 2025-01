Diretta Dortmund Shakhtar (risultato 0-0): si comincia!

Prende il via la diretta Borussia Dortmund Shakhtar: ricordiamo allora che i tedeschi hanno dato il benservito a Nuri Sahin dopo la sconfitta di Bologna, ma l’ex centrocampista turco ha pagato soprattutto il calo sensibile in campionato. Per il momento il suo posto lo ha preso Mike Tullberg, danese che lavorava al Borussia Dortmund già dal 2019: era l’allenatore della formazione Under 19 e ora si trova a ricoprire un incarico ad interim almeno sino alla partita di Champions League contro lo Shakhtar, ma la notizia vera è che, almeno stando alle ultime notizie, il club non avrebbe ancora un’idea chiara sul successore di Sahin anche se si è parlato di Niko Kovac, dunque Tullberg in teoria si può giocare molto.

Intanto arriva questa partita casalinga contro lo Shakhtar Donetsk che, costretto a giocare in trasferta anche le partite interne, con 7 punti è già eliminato: le vittorie contro Young Boys e Brest non sono bastate, quattro sconfitte sono naturalmente un bottino troppo elevato per pensare di proseguire la corsa come accadeva magari qualche tempo fa, dunque occasione buona per i tedeschi per risalire leggermente la corrente e ritrovare la loro dimensione europea. Possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo: la diretta Borussia Dortmund Shakhtar sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Dortmund Shakhtar, come vederla in streaming video e tv

Per seguire la diretta Dortmund Shakhtar delle ore 21.00 sarà necessario Sky Sport, dovranno poi sintonizzarsi al canale di Sky Sport (canale 251), o collegarsi alle piattaforme di streaming di SkyGo o NowTv.

Dortmund Shakhtar, analisi delle due squadre

La diretta Dortmund Shakhtar, valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone della nuova Champions League, mette a confronto due squadre in difficoltà in questa fase della stagione e che non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione, la squadra di casa ha un percorso accettabile in Europa, 14° posizione, ma sta faticando molto in Bundesliga, dove occupa la 10° posizione, e che arriva dall’esonero di Nuri Sahin, allenatore che ha preso il posto di Edin Terzic all’inizio della stagione e promosso dal Borussia Dortmund II, in seguito alla sconfitta 2-1 contro il Bologna. Gli ospiti invece stanno deludendo in tutte le competizioni, sono fuori dalle 24 che passano il turno in Europa, 27° posto, e nella Ukrainian Premier League sono terzi, nell’ultima gara però hanno vinto 2-0 contro lo Stade Brestois.

Formazioni Dortmund Shakhtar, le probabili formazioni

Per la partita del Signal Iduna Park, i padroni di casa dovrebbero replicare il 4-3-3 del nuovo tecnico Mike Tullberg con Kobel tra i pali, Bensebaini e Ryerson gli esterni bassi insieme a Schlotterbeck e Anton come difensori centrali, Brandt, Gross ed Emre Can a centrocampo e tridente formato da Gittens e Beier sulle fasce e Guirassy punta centrale. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con un 4-1-4-1 scelto dal mister Marino Pusic, con Riznyk in porta, Tobias, Bondar, Matviyenko e Azarovi a formare la linea difensiva, Kryskiv in mediana, Kevin e Pedrinho sulle fasce insieme a Sudakov e Gomes in mezzo al campo, Traore unica punta.

Scommesse Dortmund Shakhtar, pronostico finale

La diretta Dortmund Shakhtar non è una gara che vede un favorito vincitore alla vigilia, entrambe le squadre non sono al top della forma e sono alla ricerca di punti per mantenere la posizione nelle prime 24 di Champions, o riuscire ad entrarci ma soprattutto per ritrovare il morale che li spinga anche nelle prossime partite. Entrambe le squadre potrebbero quindi lasciare qualche buco in fase difensiva trovando entrambe il gol, alla fine però il Borussia Dortmund dovrebbe spuntarla grazie al suo livello maggiore.