DIRETTA ANVERSA SHAKHTAR/ Video streaming tv: non ci sono precedenti! (Champions, 4 ottobre 2023)

La diretta di Anversa Shakhtar ci propone una partita mai giocata prima nella storia, e del resto stiamo parlando di due società che hanno avuto cammini diversi. In epoca recente il calcio belga è stato dominato in particolar modo dall’Anderlecht prima e dal Bruges poi, nel corso degli ultimi anni realtà come Genk, Gent e soprattutto Union Saint Gilloise si sono via via affacciate alle coppe europee, c’è dunque stato poco spazio per l’Anversa che però finalmente è riuscito ad arrivare al girone di Champions League, scottandosi subito – come già detto – nella trasferta del Montjuic contro il Barcellona.

Per quanto riguarda lo Shakhtar, negli ultimi 15 anni gli arancionero hanno sovvertito le gerarchie del calcio ucraino riuscendo a vincere il braccio di ferro con Dinamo Kiev e Dnipro (oggi scomparso nella sua forma di allora); tantissimi i trofei nazionali ma tante soddisfazioni anche nella Uefa, per esempio i quarti di Champions League raggiunti (eliminando la Roma) e tante partecipazioni ai gironi. Oggi dunque la diretta di Anversa Shakhtar si gioca per la prima volta: sarà interessante scoprire chi la vincerà, sulla carta potrebbe essere il primo di due spareggi per andare a giocarsela in Europa League da febbraio. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ANVERSA SHAKHTAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Anversa Shakhtar potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

DIRETTA ANVERSA SHAKHTAR: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Anversa Shakhtar, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 18.45 presso il Bosuilstadion di Anversa sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Due squadre senza punti in classifica si scontreranno in un match che potrebbe già essere decisivo per la qualificazione all’Europa League. Nel gruppo H, Barcellona e Porto sembrano destinati a progredire senza discussione, il che rende il confronto tra Anversa e Shakhtar cruciale per entrambe le squadre. Questo sarà il primo incontro diretto tra le due squadre, quindi non ci sono precedenti su cui basarsi per fare previsioni.

Per capire le condizioni delle due squadre, dobbiamo esaminare il loro momento attuale. Purtroppo per l’Anversa, dopo una sconfitta per 5-0 contro il Barcellona all’esordio nella competizione, la squadra ha ottenuto tre pareggi consecutivi in campionato. Un aspetto da notare è che tutti e tre questi pareggi sono finiti 0-0, il che indica una difficoltà nel segnare gol nonostante alcuni miglioramenti nella difesa. Dall’altro lato, lo Shakhtar Donetsk ha ottenuto risultati misti dopo la sua sconfitta contro il Porto nella prima partita di Champions League. Hanno registrato un pareggio, una vittoria e una sconfitta contro il Vorskla. Tuttavia, la squadra gioca le partite casalinghe in Germania, ad Amburgo, il che aggiunge un elemento di complessità alla loro situazione.

PROBABILI FORMAZIONI ANVERSA SHAKHTAR

Le probabili formazioni della diretta Anversa Shakhtar, match che andrà in scena al Bosuilstadion di Anversa. Per l’Anversa, Mark van Bommel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita, Ekkelenkamp; Balikwisha, Janssen, Muja. Risponderà lo Shakhtar allenato da Patrick van Leeuwen con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Riznyk; Gocholeishvili, Miroshi, Matviyenko, Azarov; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kashchuk.

ANVERSA SHAKHTAR LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Anversa Shakhtar, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria dell’Anversa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dello Shakhtar, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











