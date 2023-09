Video/ Arezzo Carrarese (1-3) gol e highlights: inutile la rete di Pattarello! (Serie C, 9 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO CARRARESE: LA SINTESI

Allo Stadio Euronics-Città di Arezzo la Carrarese supera in trasferta ed in rimonta l’Arezzo per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo nonostante il buon avvio da parte dei padroni di casa allenati da mister Indiani sono invece gli ospiti guidati dal tecnico Dal Canto a sollecitare l’estremo difensore avversario Borra con un calcio di punizione dalla distanza di Cicconi intorno al 7′. I minuti scorrono sul cronometro e gli amaranto riescono a passare in vantaggio al 21′ grazie alla rete messa a segno da Pattarello, sfruttando l’assist offertogli da Settembrini.

I giallazzurri non rimangono a guardare e reagiscono trovando il gol del pareggio al 36′ per merito di Di Gennaro, autore di un colpo di testa vincente sulla punizione battuta da Schiavi. Nel secondo tempo l’Arezzo insiste centrando la traversa sul colpo di testa firmato da Iori verso il 51′. Nell’ultima parte dell’incontro i marmiferi completano la rimonta con il gol del sorpasso siglato da Capello al 69′ e rimangono pure in superiorità numerica dal 75′ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Pattarello.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gigliotti, proveniente dalla sezione di Cosenza, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Eklu e Pattarello, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Di Gennaro, Della Latta e Cicconi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 6 nella classifica del girone B della Serie C staccando in questo modo l’Arezzo, rimasto appunto fermo a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO CARRARESE: IL TABELLINO

Arezzo-Carrarese 1-3 (p.t. 1-1)

Reti: 21′ Pattarello(A); 36′ Di Gennaro(C); 69′ Capello(C); 87′ Panico(C).

Assist: 21′ Settembrini(A); 36′ Schiavi(C).

AREZZO (4-3-3) – Borra; Renzi, Polvani, Masetti, Coccia; Settembrini, Bianchi, Mawuli; Iori. Gucci, Pattarello. A disp.: Ermini, Trombini, Risaliti, Chiosa, Montini, Zona, Lazzarini, Poggesi, Damiani, Castiglia, Foglia, Gaddini, Guccione, Kozak, Crisafi. All.: Paolo Indiani.

CARRARESE (3-5-2) – Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Grassini, Palmieri, Schiavi, Belloni, Cicconi; Simeri, Capello. A disp.: Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Capezzi, Raimo, Della Latta, Sementa, Zanon, Zuelli, Morosini, Opoola, Panico. All.: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Enrico Gigliotti (sezione di Cosenza).

Ammoniti: 25′ Eklu(A); 40′, 75′ Pattarello(A); 45′ Di Gennaro(C); 61′ Della Latta(C); 80′ Cicconi(C).

Espulsi: 75′ Pattarello(A).