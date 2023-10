Video/ Arezzo Gubbio (1-0) gol e highlights: decide Gubbione nel finale! (Serie C, 30 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO GUBBIO: LA SINTESI

Allo Stadio Euronics-Città di Arezzo l’Arezzo supera il Gubbio per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Braglia partono bene e falliscono una clamorosa occasione subito al 7′ quando la conclusione provata da Spina si stampa contro la traversa della porta avversaria difesa da Borra. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani replicano forzando Vettorel ad intervenire sia all’11’ che al 16′. Nemmeno Gucci al 37′, Udoh al 39′ e Risaliti al 44′ combina poi di meglio.

Nel secondo tempo i rossoblu si disperano al 56′ quando Borra para a Mercadante il calcio di rigore assegnato qualche istante prima per il fallo di Foglia commesso nei confronti di Udoh. Nell’ultima parte dell’incontro i Lupi rimangono in inferiorità numerica a causa delle espulsioni per rosso diretto di Chierico all’85’ e per doppia ammonizione di Portanova all’87’. Gli Amaranto ne approfittano per riuscire a passare in vantaggio all’88’ grazie alla rete messa a segno da Guccione.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Edoardo Gianquinto, proveniente dalla sezione di Parma, oltre ad aver espulso Chierico all’85’ con un rosso diretto tra gli ospiti ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Risaliti, Coccia, Bianchi e Gaddini da un lato, Portanova, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Morelli dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permettono all’Arezzo di salire a quota 14 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Gubbio non si muove, restando fermo a 16 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO GUBBIO: IL TABELLINO

Arezzo-Gubbio 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 88′ Guccione(A).

AREZZO (4-3-3) – Borra; Coccia, Risaliti, Masetti, Montini; Mawuli, Bianchi, Settembrini; Gaddini, Gucci, Pattarello. A disp.: Ermini, Landucci, Guccione, Chiosa, Lazzarini, Damiani, Iori, Zona, Castiglia, Poggesi, Foglia, Crisafi, Kozak. All.: Paolo Indiani.

GUBBIO (3-4-2-1) – Vettorel; Signorini, Portanova, Pirrello; Morelli, Chierico, Mercati, Mercadante; Bulevardi, Spina; Udoh. A disp.: Greco, Frey, Tozzuolo, Rosaia, Montevago, Corsinelli, Dimarco, Guerrini, Di Gianni. All.: Piero Braglia.

Arbitro: Edoardo Gianquinto (sezione di Parma).

Ammoniti: 6′ Risaliti(A); 29′ Coccia(A); 30′, 87′ Portanova(G); 38′ Bianchi(A); 90’+2′ Morelli(G); 90’+3′ Gaddini(A).

Espulsi: 85′ Chierico(G); 87′ Portanova(G).

