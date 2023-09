Video/ Arezzo Olbia (1-1) gol e highlights: non basta Guccione. Pari di Contini (20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO OLBIA: TUTTO NEL SECONDO TEMPO!

Video Arezzo Olbia che presenta un match subito interessante fin dei primi minuti di gioco. Tre giocatori più attivi di questo primo tempo c’è sicuramente il nome di Gaddini. Il calciatore con la maglia numero 11 prima non trovo lo specchio della rete sul traversone di Pattarello, poi prova un allungo sul cross di Coccia arrivando in stirata senza però trovare ancora una volta la gioia del goal. Tra i più attivi c’è anche l’esterno Coccia che galoppa sulla fascia sinistra nel tentativo di servire i compagni accento vedere di rigore, poi si mette in proprio e calcia verso la porta non trovando la rete per poco. Da segnalare anche il rischio preso in disimpegno da parte del portiere dell’Olbia Rinaldi che quasi sto per regalare il pallone ai suoi avversari.

DIRETTA/ Arezzo Olbia (risultato finale 1-1): Contini agguanta il pari (Serie C, 19 settembre 2023)

Nel finale di primo tempo occasione per l’Olbia con Contini su passaggio di Scapin: palla alta e sospiro di sollievo. Dagli 11 m si presenta Guccione che non sbaglia porta in vantaggio i suoi. Vantaggio Arezzo ma dopo appena 120 secondi dal vantaggio di granata, arrivo al pari dei sardi con la rete firmata da Contini. Finisce anche il secondo tempo con il risultato di 1-1 la sfida tra Arezzo e Olbia. Gara entusiasmante e vivace che ha presentato un ottimo primo tempo da parte dell’Arezzo, che poi si è portata in vantaggio in apertura del secondo, venendo poi agguantata sul pareggio da Contini dell’Olbia.

Diretta/ Olbia Torres (risultato finale 0-3): Liviero cala il tris (Serie C 16 settembre 2023)

VIDEO GOL AREZZO OLBIA: IL TABELLINO

AREZZO: Trombini L. (Portiere), Lazzarini M., Chiosa M., Risaliti G., Coccia L., Foglia F. (dal 27′ st Eklu S. M.), Damiani M., Castiglia L., Pattarello E., Kozak L. (dal 14′ st Gucci N.), Gaddini M. (dal 14′ st Guccione F.). A disposizione: Bianchi S., Borra D. (Portiere), Ermini J. (Portiere), Iori M., Masetti L., Montini A., Poggesi A., Polvani L., Renzi A., Settembrini A., Zona S.

OLBIA: Rinaldi F. (Portiere), Fabbri F., Bellodi G., Motolese M., Zallu F. (dal 1′ st Arboleda C.), Biancu R., La Rosa L., Montebugnoli M., Contini G., Scapin T. (dal 12′ st Nanni N.), Ragatzu D. (dal 27′ st Cavuoti N.). A disposizione: Caggiu M., Corti A., Incerti D. F., Mameli A., Palmisani L. (Portiere), Palomba L., van der Want M. (Portiere)

Diretta/ Vis Pesaro Olbia (risultato finale 0-1): Bellodi decide il match! (Serie C, 8 settembre 2023)

Reti: al 18′ st Guccione F. (Arezzo) al 21′ st Contini G. (Olbia) .

Ammonizioni: al 8′ st Scapin T. (Olbia), al 42′ st. Biancu (Olbia), al 44′ st. Arboleda (Olbia).

VIDEO AREZZO OLBIA: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA