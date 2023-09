DIRETTA/ Arezzo Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA AREZZO OLBIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci avviciniamo alla diretta di Arezzo Olbia parlando dei suoi precedenti: va detto che non mancano nel corso della storia, ma ne abbiamo appena 7 giocati nel terzo millennio anche se parecchio recenti. L’arco temporale è infatti compreso tra il 2016 e il 2019; tre stagioni in cui “manca” l’ultima sfida, quella di ritorno nel campionato 2019-2020 che era stata cancellata dal Covid. In queste sette sfide l’Arezzo si è imposto tre volte, così anche l’Olbia; i sardi sono riusciti a festeggiare due volte in terra amaranto e sempre nel 2017, a ottobre l’affermazione più recente che era stata sancita dal gol di Roberto Ogunseye quando mancavano quattro minuti al 90’.

Diretta/ Olbia Torres (risultato finale 0-3): Liviero cala il tris (Serie C 16 settembre 2023)

Per quanto riguarda invece le vittorie dell’Arezzo, ce ne sono due nelle ultime due sfide e tre nelle quattro più recenti, in cui i toscani sono rimasti imbattuti; in casa abbiamo il 2-1 del novembre 2019 con reti firmate da Gabriele Gori e Aniello Cutolo, mentre la punizione di Luca La Rosa aveva accorciato le distanze per un’Olbia che non era poi riuscita ad arrivare al pareggio. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Vis Pesaro Olbia (risultato finale 0-1): Bellodi decide il match! (Serie C, 8 settembre 2023)

AREZZO OLBIA

La diretta di Arezzo Olbia ci farà compagnia oggi, martedì 19 settembre 2023, con calcio d’inizio alle ore 18.30 per questa partita della quarta giornata del girone B di Serie C, che infatti ci sta proponendo il primo turno infrasettimanale della nuova stagione. I padroni di casa arriveranno alla diretta di Arezzo Olbia sulla scia della sconfitta per 3-2 a Pescara di sabato scorso, una partita divertente e che ha fornito all’Arezzo anche indicazioni positive, anche se i toscani sono tornati a casa senza punti per una classifica che vede l’Arezzo a quota 3, con una vittoria e due sconfitte.

DIRETTA/ Olbia Cesena (risultato finale 2-1): accorcia Ogunseye! (Serie C, 3 settembre 2023)

Finora ha fatto meglio l’Olbia, che infatti troviamo a quota 6 punti con due vittorie e una sconfitta, tuttavia sabato scorso è arrivato il brutto ko casalingo nel derby con la Torres che ha bloccato un ottimo inizio di campionato per i sardi, che in questo modo hanno perso il comando della classifica, per quanto possa contare a questo punto del campionato. L’obiettivo sarà quello di rialzarsi subito, anche se non sarà facile in una trasferta che si annuncia ostica: siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Arezzo Olbia…

AREZZO OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Arezzo Olbia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Olbia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO OLBIA

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni per la diretta di Arezzo Olbia. Mister Paolo Indiani potrebbe schierare il suo Arezzo secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Renzi, Polvani, Masetti e Coccia nella difesa a quattro collocata davanti al portiere Trombini; a centrocampo invece ecco una linea a tre composta da Settembrini, Bianchi e Shaka Mawuli; infine, il centravanti Gucci con le ali Guccione e Iori potrebbero formare il tridente d’attacco dell’Arezzo.

La risposta dell’Olbia allenata da mister Leandro Greco potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari: Rinaldi in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro formata da Arboleda, Bellodi, Motolese e Montebugnoli; ecco poi il centrocampo a tre che potrebbe essere composto da Zanchetta, Incerti e Biancu dal primo minuto, infine l’Olbia nel proprio tridente offensivo potrebbe proporre le ali Contini e Ragatzu ai fianchi del centravanti Nanni.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, scopriamo anche quale potrebbe essere il pronostico per la diretta di Arezzo Olbia secondo le quote offerte dall’agenzia BetClic. Molto incerto potrebbe essere il verdetto, perché il segno 1 è quotato a 2,68 per la vittoria dell’Arezzo mentre un successo dell’Olbia varrebbe 2,64 volte la posta in palio sul segno X. Sarebbe più remunerativo il pareggio, con il segno X quotato a 3,15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA