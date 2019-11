Video/ Arezzo Olbia (2-1): highlights e gol. Gori e Cutolo decidono il match!

Allo Stadio Città di Arezzo l’Arezzo supera l’Olbia per 2 a 1. Come si vede nel video di Arezzo Olbia, nel primo tempo i padroni di casa spingono forte sull’acceleratore passando in vantaggio al 28′ grazie alla rete di Gori, su assist da parte di Caso. Gli ospiti faticano a replicare ed il tecnico Raineri decide di sostituire Biancu con Cori intorno al 32′. Nel secondo tempo il copione non cambia ed i toscani realizzano il gol del raddoppio al 63′ tramite Cutolo. Nel finale, precisamente all’83’, i sardi accorciano inutilmente le distanze per merito di La Rosa. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Repace, della sezione di Perugia, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Borghini e Belloni da un lato, Manca e Muroni dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quattordicesima giornata di campionato permettono all’Arezzo di salire a quota 17 nella classifica del girone A di Seie C mentre l’Olbia non si muove, rimanendo fermo ad 11 punti.

VIDEO AREZZO OLBIA: IL TABELLINO

Arezzo-Olbia 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 28′ Gori(A); 63′ Cutolo(A); 83′ La Rosa(O).

AREZZO – Daga, Borghini, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Gori, Corrado, Caso, Baldan, Tassi. A disp.: Casini, Mosti, Nolan, Mesina, Zini, Ceccarelli, Piu, Sbarzella, Benucci, Rolando, Raja, Cheddira. All.: Daniele Di Donato.

OLBIA – Crosta, Pisano, Muroni, Vallocchia, Lella, Ogunseye, La Rosa, Biancu, Mastino, Gozzi, Doratiotto. A disp: Van der Want, Pennington, Verde, Dalla Bernardina, Miceli, Manca, Pitzalis, Zugaro, Parigi. All.: Luca Raineri.

Arbitro: Giuseppe Repace (Perugia).

Ammoniti: 36′ Manca(O); 59′ Borghini(A); 74′ Muroni(O); 82′ Belloni(A).

