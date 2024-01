Video/ Arezzo Pescara (1-2) gol e highlights: Di Pasquale firma il successo! (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO PESCARA: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Arezzo il Pescara supera in trasferta l’Arezzo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Zeman partono forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 13′ grazie alla rete messa a segno da Merola, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Masetti su Vergani che è stato poi costretto alla sostituzione al 14′ con Cuppone a causa dell’infortunio riportato nel contrasto.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Indiani reagiscono trovando il gol del pareggio al 29′ per merito di Gaddini ma gli abruzzesi tornano avanti al 35′ con il gol siglato da Di Pasquale con un colpo di testa da calcio d’angolo, oltre a sfiorare il tris con il subentrato Cuppone al 43′. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed biancazzurri continuano a spingere con Cangiano al 46′, Merola al 47′ ed al 57′ ma i granata protestano al 50′ quando Moruzzi salva i suoi sullo spunto di Pattarello. Nell’ultima parte dell’incontro Pattarello calcia a lato per i toscani sul più bello in pieno recupero al 90’+6′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco D’Eusanio, proveniente dalla sezione di Faenza, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Masetti, Risaliti e Pattarello da un lato, Moruzzi, Cuppone, Franchini e Cangiano dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Pescara di salire a quota 35 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Arezzo non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

Arezzo-Pescara 1 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 13′ RIG. Merola(P); 29′ Gaddini(A); 35′ Di Pasquale(P).

AREZZO (4-2-3-1) – Trombini; Donati, Risaliti, Masetti, Montini; Mawuli, Bianchi; Iori, Gaddini, Guccione; Pattarello. A disp.: Borra, Landucci, Polvani, Settembrini, Lazzarini, Damiani, Catanese, Castiglia, Foglia. All.: Paolo Indiani.

PESCARA (4-3-3) – Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Moruzzi; Franchini, Squizzato, Aloi; Merola, Vergani, Cangiano. A disp.: Gasparini, Milani, Masala, Tunjov, Pierno, Mesik, Staver, De Marco, Cuppone, Dagasso, Palumbo. All.: Zdeněk Zeman.

Arbitro: Francesco D’Eusanio (sezione di Faenza).

Ammoniti: 11′ Masetti(A); 19′ Moruzzi(P); 45′ Cuppone(P); 68′ Risaliti(A); 85′ Franchini(P); 86′ Cangiano(P); 87′ Pattarello(A).

