Diretta/ Arezzo Pescara (risultato 0-1) streaming video tv: rigore di Merola! (21 gennaio 2024)

DIRETTA AREZZO PESCARA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Arezzo e Pescara è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Zeman partono forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 13′ grazie alla rete messa a segno da Merola, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Masetti su Vergani che è stato poi costretto alla sostituzione al 14′ con Cuppone a causa dell’infortunio riportato nel contrasto. Intanto l’arbitro ha già ammonito Masetti all’11’ tra i calciatori dell’Arezzo.

Ecco le formazioni ufficiali: AREZZO (4-2-3-1) – Trombini; Donati, Risaliti, Masetti, Montini; Mawuli, Bianchi; Iori, Gaddini, Guccione; Pattarello. A disp.: Borra, Landucci, Polvani, Settembrini, Lazzarini, Damiani, Catanese, Castiglia, Foglia. All.: Paolo Indiani. PESCARA (4-3-3) – Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Moruzzi; Franchini, Squizzato, Aloi; Merola, Vergani, Cangiano. A disp.: Gasparini, Milani, Masala, Tunjov, Pierno, Mesik, Staver, De Marco, Cuppone, Dagasso, Palumbo. All.: Zdeněk Zeman. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AREZZO PESCARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arezzo Pescara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arezzo Pescara sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SI GIOCA

Verso Arezzo Pescara, abbiamo gli aretini che hanno iniziato in grande spolvero il cammino nel nuovo anno, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide disputate dagli amaranto, che sono reduci da un colpo esterno sul campo della Carrarese che ha dato seguito alla vittoria interna contro il Rimini. Risultati che hanno portato l’Arezzo all’ottavo posto in classifica, in piena zona play off nonostante una difesa da registrare con 30 gol già incassati.

Pescara invece reduce dalla sconfitta-beffa su autogol in casa contro il Perugia, abruzzesi sesti in classifica e senza vittorie da quattro partite di campionato, reduci da due sconfitte consecutive. Con 38 gol finora realizzati Zeman deve accontentarsi del secondo miglior attacco dietro quello della capolista Cesena. All’andata Pescara vincente 3-2 in casa contro l’Arezzo, che dal 2006 a oggi ha vinto però quattro delle ultime sette sfide di campionato disputate contro i biancazzurri. (agg. di Fabio Belli)

AREZZO PESCARA, IL DELFINO FA FATICA

La diretta Arezzo Pescara, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sono sicuramente tra le più in forma del campionato con tre vittorie nelle ultime quattro. L’Arezzo ha messo a referto nove punti contro Perugia per 2-0, con il Rimini di misura e un pirotecnico 3-2 con la Carrarese.

Se la passa molto peggio il Pescara che non vince dal 9 dicembre contro l’Olbia, concluso 4-0 per il Delfino. Sembrava essere la ripresa per la squadra di Zeman, ma in realtà è stato l’ultimo sorriso prima di un periodo complicatissimo fatto di tre sconfitte con Catania, Juventus U23 e Perugia più i pareggi con Ancona e Fermana.

AREZZO PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Pescara vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. Tra i pali Trombini, in difesa ci saranno Montini, Risaliti, Chiosa e Bianchi. In mediana ecco il duo Lazzarini-Eklu con Iori, Pattarello e Guccione trequartisti. Gucci sarà il centravanti.

Il Pescara replica col 4-3-3. In porta Plizzari, retroguardia composta da Floriani, Brosco, Di Pasquale e Milani. De Marco e Franchini mezzali con Dagasso in cabina di regia. In attacco ci sarà il tridente consueto con Merola e Accornero larghi più Vergani punta.

AREZZO PESCARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arezzo Pescara danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, l’1 fisso è a 3.05 con il pareggio a 3.25.

L'Over 2.5, vale a dire almeno tre gol, è quotato 1.78 mentre il segno opposto a 1.91. Gol e No Gol rispettivamente a 1.61 e 2.15.











