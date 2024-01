Video/ Arezzo Rimini (1-0) gol e highlights: rete di Pattarello! (Serie C, 6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO RIMINI: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale l’Arezzo supera il Rimini per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Indiani si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso il 18′ quando Gaddini forza Colombi alla parata in calcio d’angolo con un intervento provvidenziale ed al 20′ lo stesso Gaddini spara largo non di molto. I minuti scorrono sul cronometro ed i granata insistono sollecitando Colombi anche al 31′ con una conclusione da fuori area provata da Guccione.

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza e gli amaranto si disperano al 51′ quando Montini spedisce la palla sul fondo di pochissimo. Nell’ultima parte dell’incontro il Cavallino riesce a passare in vantaggio al 72′ grazie alla rete decisiva messa a segno da Pattarello con un colpo di testa vincente su assist di Gucci.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Enrico Gemelli, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Pattarello da un lato, Lepri e Megelaitis dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono all’Arezzo di salire a quota 26 nella classifica del girone B della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Rimini, rimasti appunto fermi a 23 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO RIMINI: IL TABELLINO

Arezzo-Rimini 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 72′ Pattarello(A).

AREZZO (4-2-3-1) – 1 Trombini; 14 Renzi, 4 Risaliti, 13 Chiosa, 2 Montini; 5 Bianchi, 24 Foglia; 10 Pattarello, 7 Guccione, 11 Gaddini; 28 Gucci. A disposizione: 12 Ermini, 22 Borra, 17 Lazzarini, 19 Iori, 20 Zona, 21 Castiglia, 23 Poggesi, 25 Masetti, 26 Crisafi, 29 Sebastiani. Allenatore: Paolo Indiani.

RIMINI (4-2-3-1) – 91 Colombi; 14 Stanga, 4 Pietrangeli, 15 Gigli, 98 Lepri; 33 Langella, 23 Megelaitis; 8 Delcarro, 73 Lamesta, 44 Iacoponi; 9 Morra. A disposizione: 22 Colombo, 2 Brisku, 6 Gorelli, 11 Cernigoi, 16 Diotallevi, 25 Lombardi, 34 Ubaldi, 37 Acampa, 70 Leoncini. Allenatore: Emanuele Troise.

Arbitro: Enrico Gemelli (sezione di Messina).

Ammoniti: 27′ Lepri(R); 47′ Megelaitis(R); 73′ Pattarello(A).

